Les troupes pakistanaises tuent 2 militants lors d’un raid près de la frontière afghane

ISLAMABAD – Les troupes pakistanaises ont effectué vendredi une descente dans un repaire de militants dans un ancien bastion du groupe militant taliban pakistanais, dans le nord-ouest du pays et près de la frontière avec l’Afghanistan, a annoncé l’armée. Le raid a déclenché une fusillade qui a tué qui a tué deux militants.

La fusillade dans le Nord-Waziristan, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, est survenue quelques jours après qu’un kamikaze a attaqué une mosquée dans un complexe de la police et du gouvernement dans la ville de Peshawar, la capitale provinciale, tuant 101 personnes et en blessant au moins 225. L’attaque a été l’un des plus meurtriers depuis des années dans la région instable.