Les troupes nord-coréennes stationnées à Koursk sont prêtes à entrer dans les combats (États-Unis)

Près de 8 000 soldats nord-coréens sont déployés à Koursk, ont annoncé jeudi des responsables américains.

Bien qu’ils ne se battent pas encore, les États-Unis s’attendent à ce qu’ils entrent en combat « dans les prochains jours ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la Russie avait entraîné ces hommes à la guerre des tranchées et aux drones.

Des milliers de soldats nord-coréens ont été déplacés vers la région de Koursk et devraient entrer au combat « dans les prochains jours », ont déclaré jeudi de hauts responsables américains.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que pas moins de 8 000 soldats nord-coréens étaient déployés sur le territoire russe touché par les combats, où Kiev a lancé sa contre-offensive cet été.

« Nous n’avons pas encore vu ces troupes se déployer pour combattre les forces ukrainiennes, mais nous nous attendons à ce que cela se produise dans les prochains jours », a déclaré Blinken dans un communiqué. conférence de presse commune avec des responsables sud-coréens du Département d’État.

Il a déclaré que la Russie avait entraîné ces soldats à utiliser l’artillerie, les véhicules aériens sans pilote et les opérations d’infanterie telles que le nettoyage des tranchées.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ajouté lors de la conférence que les soldats nord-coréens étaient équipés d’uniformes et d’équipements russes.

« Tout cela indique clairement que la Russie a l’intention d’utiliser ces forces étrangères dans des opérations de première ligne dans sa guerre de prédilection contre l’Ukraine », a déclaré Austin.

« Ne vous y trompez pas », a-t-il ajouté. « Si ces troupes nord-coréennes s’engageaient dans des opérations de combat ou de soutien au combat contre l’Ukraine, elles deviendraient des cibles militaires légitimes. »

Les commentaires de Blinken et Austin constituent jusqu’à présent les déclarations les plus claires de Washington sur l’implication directe de la Corée du Nord dans la guerre.

Le Pentagone a déclaré lundi qu’au total, Pyongyang avait envoyé à la Russie au moins 10 000 soldats, confirmant une précédente estimation du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Des vidéos de ces troupes circulant à la mi-octobre semblaient les montrer en train de s’entraîner et d’être équipées de nouveaux équipements.

Austin et Blinken ont tous deux qualifié le fait que le dirigeant russe Vladimir Poutine s’appuie sur Pyongyang pour obtenir de la main-d’œuvre comme un signe que Moscou ressent le poids de sa stratégie de guerre en Ukraine.

« L’une des raisons pour lesquelles la Russie se tourne vers ces troupes nord-coréennes est qu’elle est désespérée », a déclaré Blinken. « Poutine jette de plus en plus de Russes dans un hachoir à viande qu’il a lui-même fabriqué en Ukraine. Il se tourne désormais vers les troupes nord-coréennes. Et c’est un signe évident de faiblesse. »

Ces nouveaux développements surviennent alors que la Corée du Nord et la Russie ont resserré leurs liens et signé un accord en juin. s’engageant à se défendre s’ils sont attaqués.

La Russie, qui a tenté d’éviter les sanctions occidentales en orientant fortement son économie vers la production militaire, a été accusée par la Corée du Sud en février de fournir des matières premières et de la nourriture à la Corée du Nord en échange d’armes.

Les troupes ukrainiennes ont également déclaré avoir découvert des armes nord-coréennes utilisées contre elles. Une analyse du groupe Conflict Armament Research a révélé que des missiles fabriqués par Pyongyang cette année étaient probablement déjà tirés en Ukraine.

De tels rapports sur les relations de la Corée du Nord avec la Russie et son implication dans la guerre ont suscité des questions sur la réponse de la Corée du Sud dans les semaines à venir, qui est déjà l’une des industries manufacturières de défense à la croissance la plus rapide au monde.

En mars 2024, il est devenu le pays au 10e marché d’exportation d’armes, surfant sur une vague de pays européens augmentant leurs dépenses de défense alors que la guerre en Ukraine fait rage.

La Pologne, par exemple, a frappé un Accord de 22 milliards de dollars en novembre 2023 acheter des armes à la Corée du Sud.

Les lois de Séoul interdisent le transfert des armes offensives qu’elle vend vers l’Ukraine, mais elle envisage maintenant la possibilité d’abroger cette interdiction étant donné la nouvelle implication de Pyongyang dans la guerre.

Cette mesure devra probablement être approuvée par l’Assemblée législative sud-coréenne.

L’administration du président sud-coréen Yoon Suk-yeol a envisagé d’envoyer des équipes pour observer les troupes nord-coréennes en Ukraine, ce qui, selon elle, ne nécessitera pas l’approbation du Parlement. Mais les dirigeants de l’opposition à Séoul ont condamné cette ligne d’action car inconstitutionnel, affirmant que cela doit être justifié par une menace plus immédiate contre la Corée du Sud.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée en dehors des heures normales de bureau par Business Insider.