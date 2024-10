Les troupes nord-coréennes seraient équipées en Russie avant un probable déploiement en Ukraine

CNN

Des soldats nord-coréens ont été filmés en train de recevoir des uniformes et des équipements sur un terrain d’entraînement à l’extrême-est de la Russie, ce qui semble confirmer les informations du Service national de renseignement (NIS) sud-coréen selon lesquelles 1 500 soldats ont été envoyés pour une formation militaire en vue d’être déployés en Ukraine.

Les troupes nord-coréennes seraient en train de recevoir une formation avant d’être envoyées sur la ligne de front en Ukraine, ce qui serait un signe clair du réchauffement constant des relations entre Moscou et Pyongyang.

Dans une vidéo partagée avec CNN par l’organisation gouvernementale ukrainienne, le Centre ukrainien pour la communication stratégique et la sécurité de l’information, on peut voir une longue file de soldats faisant la queue pour recevoir leurs uniformes. Il semblerait que les soldats parlaient en coréen, même si la mauvaise qualité audio a empêché la pleine compréhension de leurs discussions.

À leur arrivée en Russie, les recrues nord-coréennes ont été invitées à remplir un questionnaire indiquant leurs tailles de chapeaux, couvre-chefs, uniformes et chaussures. Dans une copie du questionnaire partagée avec CNN, le haut du formulaire est écrit en russe tandis que les différentes options de taille sont écrites en coréen.

Une autre vidéo circulant sur les réseaux sociaux, géolocalisée par CNN, montrait des troupes arrivant au terrain d’entraînement de Sergeevka, situé près de la frontière entre la Russie et la Chine. Dans la vidéo, on entend en arrière-plan un russophone dire « on ne peut pas les filmer », avant d’ajouter : « Il y en a plus… il y en a des millions ici. Voici les nouveaux renforts. Ce n’est que le début. Il y en a d’autres. »

Ces éléments semblent confirmer la préoccupation de longue date de Kiev selon laquelle la Corée du Nord se prépare à jouer un rôle plus direct dans la guerre russe en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises concernant l’approfondissement de l’alliance entre la Russie et la Corée du Nord, déclarant cette semaine lors d’un sommet de l’OTAN que des « milliers » de soldats nord-coréens étaient en route vers la Russie.

« D’après les renseignements dont je dispose… ils préparent 10 000 soldats, différents soldats, forces terrestres, personnel technique », a déclaré Zelensky aux journalistes, le décrivant comme un développement « urgent » qu’il avait évoqué avec les États-Unis.

Les médias sud-coréens avaient précédemment rapporté que le Nord enverrait un total de 12 000 soldats, bien que ce chiffre n’ait pas été inclus dans le communiqué du service national de renseignement.

Cela pourrait être la première fois que la Corée du Nord intervient de manière significative dans un conflit international. Bien qu’il possède l’une des plus grandes armées du monde, avec 1,2 million de soldats, bon nombre de ses troupes manquent d’expérience au combat.