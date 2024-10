Les troupes nord-coréennes pourraient rejoindre la guerre ce week-end, prévient l’Ukraine alors que Poutine alerte la Chine

HONG KONG — Les troupes nord-coréennes commenceront à combattre aux côtés des forces russes dès ce week-end, a annoncé vendredi l’Ukraine, ajoutant une nouvelle urgence à un tournant stupéfiant dans la guerre qui a alarmé les ennemis du Kremlin mais pourrait aussi causer des maux de tête à ses amis.

Des informations confirmées par Washington cette semaine selon lesquelles la Corée du Nord envoie des soldats en Russie pour combattre éventuellement l’Ukraine ont suscité de vives inquiétudes parmi les États-Unis et leurs alliés, qui affirment que leur implication marque une escalade majeure dans ce conflit acharné et pourrait aggraver les risques pour la sécurité des voisins de la Corée du Nord. .

Il est également probable que ce soit une mauvaise nouvelle en Chine, qui a longtemps été le principal allié de la Corée du Nord mais dont l’influence sur cet État reclus et doté de l’arme nucléaire est érodée par les relations croissantes du dirigeant Kim Jong Un avec le président Vladimir Poutine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a accueilli le président russe Vladimir Poutine à Pyongyang en juin. Getty Images

Pour Pékin, le déploiement de troupes depuis Pyongyang est le signe le plus récent et le plus alarmant de l’empiètement de Moscou.

« Je pense qu’ils sont très mal à l’aise », a déclaré Ian Bremmer, fondateur et président d’Eurasia Group, un cabinet de conseil basé à New York.

« Si les Nord-Coréens envoient réellement des troupes pour combattre aux côtés des Russes, alors il est clair que le niveau de volonté russe de soutenir la Corée du Nord, d’aider à défendre la Corée du Nord, sera équivalent », a-t-il déclaré jeudi à NBC News dans une interview. « Et cela supplante réellement, à bien des égards, la Chine en tant que protecteur le plus important de la Corée du Nord. »

L’Ukraine affirme que les troupes nord-coréennes en Russie pourraient rejoindre les combats à partir de dimanche

Les États-Unis et leur allié la Corée du Sud affirment que 3 000 soldats nord-coréens ont été déployés en Russie, et que leur total devrait atteindre 12 000.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré vendredi dans un communiqué poster sur X que les premiers soldats nord-coréens devraient être déployés dans les zones de combat dès dimanche. Il s’agirait du premier déploiement à grande échelle de l’armée nord-coréenne à l’étranger depuis la guerre du Vietnam.

L’Ukraine a annoncé jeudi que les premières troupes nord-coréennes avaient déjà été déployées dans la région frontalière russe de Koursk, où les forces ukrainiennes ont lancé une incursion en août.

Une vidéo publiée la semaine dernière par le Centre pour la communication stratégique et la sécurité de l’information du gouvernement ukrainien montrerait des soldats nord-coréens en Extrême-Orient russe en train d’être équipés de kits militaires russes. NBC News n’a pas vérifié de manière indépendante la date ou le lieu de la vidéo, dans laquelle on peut entendre des personnes parler coréen.

En plus de donner un coup de pouce à Poutine sur le champ de bataille, l’implication des troupes nord-coréennes renforcerait encore son partenariat avec Kim, qui a signé à Pyongyang en juin un pacte comprenant un engagement de défense mutuelle.

Poutine n’a pas nié que la Corée du Nord envoyait des soldats en Russie, recourant d’abord au sarcasme lorsque NBC News l’a interrogé jeudi et affirmant qu’il appartenait aux deux pays de décider de la manière dont ils mettraient en œuvre l’accord.

« Nous sommes en contact avec nos amis nord-coréens. Nous verrons comment ce processus évoluera », a-t-il déclaré alors qu’il accueillait le sommet des pays des BRICS à Kazan, en Russie. Il a ajouté que ce sont les États-Unis et d’autres pays occidentaux qui ont intensifié la guerre en Ukraine.

Un représentant nord-coréen auprès des Nations Unies à New York a déclaré lundi que les informations faisant état de l’envoi de soldats nord-coréens en Russie étaient des « rumeurs sans fondement ».

La Corée du Sud s’est dite vendredi « profondément préoccupée » après la ratification de l’accord de défense mutuelle un jour plus tôt par la chambre basse du parlement russe, et la chambre haute devrait suivre sous peu.

Le ministre sud-coréen de la Défense Kim Yong-hyun et son homologue américain Lloyd Austin tiendront leur réunion annuelle la semaine prochaine à Washington. Des responsables sud-coréens ont déclaré vendredi que les deux hommes discuteraient de la manière dont le déploiement nord-coréen pourrait affecter la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne.

Les tensions y ont augmenté alors que la Corée du Nord, qui reste techniquement en guerre avec le Sud, continue de faire progresser ses programmes d’armement et d’émettre des menaces.

Les États-Unis et d’autres pays affirment que Moscou pourrait fournir à Pyongyang une technologie militaire clé pour ces programmes en échange de munitions dont il a besoin en Ukraine, notamment des millions d’obus d’artillerie. La Corée du Nord et la Russie nient tout transfert d’armes.

Des images satellite publiées la semaine dernière par le Service national de renseignement sud-coréen montreraient du personnel nord-coréen dans l’installation militaire russe d’Ussuriysk le 16 octobre. Service national de renseignement sud-coréen via AFP – Getty Images

Mais les experts estiment que cet accord pourrait rendre Moscou encore plus redevable à Pyongyang, et peut-être plus disposé à partager les technologies et l’expertise que la Corée du Nord convoite le plus.

L’entrée des troupes nord-coréennes dans la guerre en Ukraine pourrait également conduire à une nouvelle escalade du conflit.

La Corée du Sud envisage désormais d’améliorer son soutien à l’Ukraine, passant d’une aide non létale à des armes défensives et peut-être même offensives. Le gouvernement du Japon, un autre allié des États-Unis directement menacé par les programmes d’armement de la Corée du Nord, a déclaré vendredi qu’il surveillait la situation « avec une grave préoccupation ».

La Chine, qui borde à la fois la Corée du Nord et la Russie et qui s’est rapprochée de ces deux pays alors qu’elle cherche à remettre en question l’ordre international dirigé par les États-Unis, a ses propres raisons de s’inquiéter.

Elle s’est efforcée de se présenter comme neutre dans la guerre en Ukraine, en proposant un plan de paix que l’Ukraine, les États-Unis et d’autres jugent trop favorable à la Russie. Mais la Chine a soutenu la Russie diplomatiquement et économiquement, et les États-Unis l’accusent de fournir à la Russie des technologies à double usage, ce qu’ils nient.

Pékin n’est pas particulièrement satisfait ni du comportement récent de la Corée du Nord ni de l’orientation de la guerre en Ukraine, a déclaré Bremmer.

Il a noté que le président chinois Xi Jinping a appelé à la fin de la guerre en Ukraine dans un discours prononcé cette semaine au sommet des BRICS.

« Franchement, je pense que la décision de la Corée du Nord en est une grande partie », a déclaré Bremmer.

Interrogé jeudi sur le déploiement signalé en Corée du Nord, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n’était pas au courant de la situation.

« La position de la Chine sur la crise ukrainienne a été cohérente et claire, et elle espère que toutes les parties travailleront à la désescalade de la situation et resteront attachées à une solution politique », a déclaré le porte-parole, Lin Jian, lors d’un point de presse régulier à Pékin.

Bremmer, qui a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et d’autres hauts dirigeants chinois à Pékin la semaine dernière, a déclaré qu’il avait le sentiment qu’ils étaient « clairement mal à l’aise » avec les relations avec la Russie et le cours de la guerre en Ukraine, qui a commencé quelques semaines après Xi. et Poutine ont déclaré un partenariat « sans limites » à Pékin en février 2022.

« Ils disaient des choses comme : ‘Eh bien, le Kremlin nous a dit que cela allait être fait dans quelques semaines’, et ce n’est pas le cas », a déclaré Bremmer. « En d’autres termes, ils leur ont en quelque sorte vendu une marchandise. »

Bien que le gouvernement chinois ait jusqu’à présent semblé peu disposé à user de son influence sur la Russie en Ukraine, Bremmer a déclaré qu’il envisageait désormais activement « d’adopter une position plus affirmée, peut-être après les élections, en étant plus disposé à travailler avec les Américains et d’autres pour essayer de mettre un terme à la guerre. »