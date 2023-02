Les troupes nord-coréennes encouragées par Kim Jong Un, sa fille

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a salué la “puissance irrésistible” de son armée nucléaire alors qu’il rendait visite aux troupes avec sa fille pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de son armée, ont annoncé mercredi les médias officiels.

La visite est intervenue au milieu d’indications que la Corée du Nord se prépare à organiser un défilé militaire massif dans la capitale Pyongyang où elle pourrait présenter le dernier matériel d’un programme d’armes nucléaires en pleine croissance qui alimente l’inquiétude de ses voisins et des États-Unis.

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord a déclaré que Kim avait visité les quartiers d’hébergement des officiers généraux de l’armée populaire coréenne avec sa fille, Kim Ju Ae. Plus tard, il prononça un discours encourageant aux troupes lors d’un banquet, les félicitant d’avoir maintenu “l’armée la plus forte du monde” malgré les difficultés extérieures.

La visite est intervenue un jour après que Kim a présidé une réunion avec ses hauts gradés militaires et a appelé à une expansion des exercices de combat visant à renforcer la préparation à la guerre, alors qu’il cherche à intensifier une course déjà provocante dans les manifestations d’armes face à l’aggravation des tensions avec son voisins et Washington.

Des photos des médias d’État montraient des responsables militaires applaudissant lors du banquet, qui semblait avoir eu lieu à l’hôtel Yanggakdo de Pyongyang. Kim et sa fille, qui auraient 9 ou 10 ans, étaient vêtus de costumes noirs et de chemises blanches et se tenaient la main alors qu’ils marchaient sur un tapis rouge aux côtés de la femme de Kim, Ri Sol Ju.

Lors de sa quatrième apparition publique connue, Kim Ju Ae se tenait étroitement avec son père alors qu’il serrait la main de hauts fonctionnaires et s’asseyait à côté de lui à une table. Elle a assisté à un essai en vol d’un missile balistique intercontinental en novembre et a accompagné son père à une réunion avec des scientifiques militaires et à une inspection de missiles balistiques.

Les analystes disent que la décision de Kim d’amener sa fille à des événements publics liés à son armée est de rappeler au monde qu’il n’a pas l’intention de rendre volontairement ses armes nucléaires, qu’il considère apparemment comme la meilleure garantie de sa survie et de l’extension du règne dynastique de sa famille. .

La haute description par les médias d’État de Kim Ju Ae, qui a été qualifiée de «respectée» et de «bien-aimée», a également suscité un débat sur la question de savoir si elle est prête à succéder à son père.

La Corée du Nord n’a pas confirmé les plans d’un défilé militaire, qui pourrait éventuellement avoir lieu plus tard mercredi.

Des images satellites commerciales ont montré des semaines de préparatifs apparents impliquant un grand nombre de soldats et de civils pour un événement généralement destiné à glorifier le règne de Kim et ses efforts incessants pour cimenter le statut du Nord en tant que puissance nucléaire.

La Corée du Nord est également confrontée à un isolement économique croissant et à des pénuries alimentaires, ce qui montre que les coûts des ambitions nucléaires de Kim s’accumulent.

La Corée du Nord vient de connaître une année record en matière d’essais d’armes, et les dizaines de missiles qu’elle a tirés en 2022 comprenaient des systèmes potentiellement nucléaires conçus pour frapper des cibles en Corée du Sud et sur le continent américain.

L’intensification de l’activité d’essais a été ponctuée de déclarations enflammées menaçant d’attaques nucléaires préventives contre ses voisins et les États-Unis dans un large éventail de scénarios où il peut percevoir son leadership comme menacé.

L’animosité pourrait augmenter dans les mois à venir, Kim doublant sa poussée nucléaire entrant en 2023.

Lors d’une grande conférence politique en décembre, Kim a appelé à une “augmentation exponentielle” des ogives nucléaires du pays, à la production de masse d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille ciblant “l’ennemi” la Corée du Sud et au développement de missiles balistiques intercontinentaux plus puissants qui pourraient atteindre la zone continentale des États-Unis. .

Outre les tests de développement, la Corée du Nord pourrait également intensifier ses manifestations militaires en réponse à l’expansion des exercices militaires combinés des États-Unis avec la Corée du Sud, qui, selon les alliés, visent à contrer l’évolution de la menace du Nord.

La semaine dernière, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a averti que le pays était prêt à contrer les mouvements militaires américains avec la “force nucléaire la plus écrasante” alors qu’il condamnait les projets américains d’étendre son exercice conjoint avec la Corée du Sud et de déployer des moyens militaires plus avancés comme des bombardiers et des porte-avions pour la région.

Kim Tong-hyung, Associated Press