Les troupes israéliennes tuent un Palestinien lors de nouveaux affrontements en Cisjordanie occupée

JERUSALEM (AP) – Les forces israéliennes ont tué un Palestinien en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, le dernier décès dans une vague de violence qui a ravagé la région.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré lundi soir que Zakaria al-Zaoul, 21 ans, avait reçu une balle dans la tête dans la ville de Husan, à l’ouest de Bethléem. L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté qu’il avait été tué lors d’affrontements avec l’armée.

L’armée israélienne a déclaré qu’un suspect avait lancé une bombe incendiaire sur des soldats stationnés le long d’une autoroute de Cisjordanie près de Husan. Les troupes ont riposté par des tirs à balles réelles et ont confirmé un tir, a indiqué l’armée.

Israël et les Palestiniens ont été en proie à des mois de violence, concentrés principalement en Cisjordanie, où au moins 126 Palestiniens ont été tués cette année.

Lundi a été l’une des journées les plus féroces de combats entre les forces israéliennes et les militants palestiniens près de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie. Au moins cinq Palestiniens ont été tués, dont un garçon de 15 ans, et plus de 90 autres ont été blessés, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens. Huit soldats israéliens ont également été blessés, selon l’armée.

Les combats ont vu Israël utiliser des hélicoptères de combat en Cisjordanie pour la première fois depuis plusieurs années, et des militants palestiniens ont fait exploser une grosse bombe en bordure de route sous un véhicule blindé israélien.

Israël a organisé des raids presque nocturnes en Cisjordanie en réponse à un spasme de violence palestinienne au début de l’année dernière. Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont augmenté pendant cette période. Israël affirme que la plupart des morts palestiniens étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Les attaques palestiniennes contre les Israéliens ont tué au moins 20 personnes cette année.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant.

The Associated Press