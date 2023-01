Les troupes israéliennes tuent 7 hommes armés palestiniens et 2 civils lors d’un affrontement à Jénine, selon les Palestiniens

“Nous considérons que la coordination sécuritaire avec le gouvernement d’occupation israélien n’existe plus pour l’instant”, ont déclaré les dirigeants palestiniens réunis pour discuter de Jénine dans un communiqué.

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a déclaré qu’ils faisaient pression pour apaiser les tensions et que la coordination de la sécurité devait être approfondie et non coupée.

Les personnes en deuil portent les corps de huit Palestiniens, certains drapés du drapeau du groupe militant du Jihad islamique. Crédit:PA

Au cours de l’affrontement de trois heures, des coups de feu ont résonné dans les ruelles exiguës du camp, ainsi que des explosions occasionnelles de bombes improvisées déclenchées par des militants. Des jeunes ont bombardé des véhicules de l’armée avec des pierres. Il n’y a pas eu de victimes israéliennes.

Après que les troupes se soient retirées et que la fumée et les gaz lacrymogènes se soient dissipés, les civils qui s’étaient tenus à l’écart ont afflué dans le camp pour vérifier les victimes. Un bâtiment de deux étages qui avait été au centre des combats a été lourdement endommagé.