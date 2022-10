Les troupes israéliennes traquent le tireur dans l’attaque meurtrière de Jérusalem

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a annexé la région dans un mouvement qui n’est pas reconnu internationalement. Il considère la ville entière, y compris Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints les plus importants de la ville, comme sa capitale. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État avec la Cisjordanie et la bande de Gaza.