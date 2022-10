Les troupes israéliennes traquent le tireur dans l’attaque meurtrière de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a arrêté au moins trois suspects palestiniens dimanche en lien avec une fusillade mortelle à un poste de contrôle de Jérusalem, alors que les forces de sécurité recherchaient le tireur présumé.

Le tireur a ouvert le feu samedi soir sur un poste de contrôle militaire à Jérusalem-Est, tuant une soldate israélienne et blessant trois autres soldats, dont un grièvement. L’armée israélienne a identifié le soldat comme Noa Lazar, 18 ans.

Il s’agissait de la dernière effusion de sang des violences les plus meurtrières dans la région en sept ans. Cela s’est également produit moins d’un jour avant qu’Israël ne commence à célébrer la semaine de fête de Souccot, une période où des dizaines de milliers de Juifs visitent la ville sainte.

La police a déclaré qu’un grand nombre d’officiers, de soldats et d’agents de l’agence de sécurité du Shin Bet étaient impliqués dans les recherches pour appréhender l’agresseur palestinien.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a présenté ses condoléances à la famille de Lazar. “Nous ne resterons pas silencieux et nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas traduit en justice les abominables tueurs”, a-t-il déclaré.

L’attaque est survenue quelques heures après que deux adolescents palestiniens ont été tués lors d’un raid militaire israélien en Cisjordanie occupée. La veille, deux autres adolescents palestiniens, âgés de 14 et 17 ans, avaient été tués par des tirs israéliens lors d’incidents distincts ailleurs en Cisjordanie.

Des groupes de défense des droits accusent les forces israéliennes d’utiliser une force excessive dans leurs relations avec les Palestiniens, en particulier les jeunes hommes, sans en être tenus responsables. L’armée dit qu’elle fait face à des scénarios complexes et potentiellement mortels.

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a annexé la région dans un mouvement qui n’est pas reconnu internationalement. Il considère la ville entière, y compris Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints les plus importants de la ville, comme sa capitale. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État avec la Cisjordanie et la bande de Gaza.

The Associated Press