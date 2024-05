Les troupes israéliennes sont dans le centre de Rafah, confirme Tsahal

CNN

L’armée israélienne est présente dans le centre de Rafah, a confirmé vendredi l’armée israélienne dans un communiqué, malgré l’inquiétude et la colère de la communauté internationale face à son opération militaire dans la ville la plus au sud de Gaza.

Le communiqué de Tsahal confirme ce que des témoins oculaires ont déclaré à CNN plus tôt cette semaine, lorsque des chars ont été repérés dans le centre de Rafah pour la première fois depuis leur entrée dans la ville au début du mois.

« Les troupes de Tsahal dans le centre de Rafah ont localisé des lance-roquettes du Hamas, des tunnels terroristes et des armes. Les troupes ont également démantelé une installation de stockage d’armes du Hamas dans la région », a indiqué l’armée israélienne dans le communiqué.

Mercredi, l’armée israélienne a déclaré avoir établi un « contrôle opérationnel » sur le couloir de Philadelphie, une zone tampon de 14 kilomètres du côté palestinien de la frontière entre l’Égypte et Gaza.

L’accès aux services de téléphonie mobile à Rafah a été interrompu jeudi en raison de l’offensive israélienne en cours, a déclaré la société de télécommunications palestinienne Jawwal dans un communiqué. déclaration.

L’incursion israélienne à Rafah au début du mois de mai a marqué une nouvelle phase dans sa guerre contre le Hamas à Gaza, qui a tué plus de 36 000 Palestiniens, selon les responsables de la santé de l’enclave, déplacé la majorité de la population de la bande et déclenché une catastrophe humanitaire consternée. agences internationales.

Au cours du week-end, Israël a lancé une frappe aérienne contre un camp de personnes déplacées dans la ville, tuant des dizaines de personnes et créant une indignation mondiale. La frappe a également tué deux dirigeants du Hamas, a indiqué Israël.

Des images obtenues par CNN montraient le camp en flammes, avec des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants essayant frénétiquement de se mettre à l’abri de l’assaut nocturne. Des corps brûlés, dont ceux d’enfants, ont pu être vus en train d’être retirés de l’épave par les sauveteurs.

« Le mot tragique ne suffit même pas à décrire cela », a déclaré mardi la vice-présidente américaine Kamala Harris à propos de l’incident. Mais ni elle ni le président Joe Biden n’ont déclaré que la frappe avait franchi une ligne rouge pour le soutien américain.

Biden avait dit dans une interview à CNN plus tôt ce mois-ci qu’il ne permettrait pas que certaines armes américaines soient utilisé dans une offensive majeure à Rafah.

La confirmation de la présence de Tsahal dans le centre de Rafah intervient alors qu’elle annonce avoir mis fin à ses opérations dans l’est de Jabalya, au nord de la bande de Gaza.





L’armée a déclaré dans un communiqué que ses troupes avaient détruit plus de 10 kilomètres de tunnels et de sites de production d’armes lors de l’opération de Jabalya, qui a débuté au début du mois et a impliqué ce que Tsahal a décrit comme « des combats intenses et des affrontements rapprochés ». » avec des combattants.

Le communiqué indique également que les corps de sept otages ont été retrouvés au cours de l’opération. Les otages ont été tués le 7 octobre, précise le communiqué, et leurs dépouilles ont ensuite été emmenées à Gaza.

Mais Mahmoud Basal, porte-parole de la défense civile à Gaza, a déclaré vendredi à CNN que Jabalya était une « zone sinistrée » suite à la présence israélienne, avec « des places résidentielles entières » décimées.

« Malheureusement, le camp de Jabalya n’est pas adapté à la vie », a déclaré Basal. « Il n’y a ni puits d’eau, ni écoles, ni hôpitaux, tous complètement détruits. Il n’y a rien qui permettrait la vie des citoyens dans cette zone, et il y a un grand nombre de martyrs et de maisons qui ont été rasées avec des citoyens à l’intérieur, et nous ne pouvons pas récupérer les corps sous les décombres.

Israël a repris les combats dans le nord de Gaza au début du mois, malgré après avoir déclaré avoir démantelé la structure de commandement du Hamas dans la région en janvier.

La reprise des combats montre les défis auxquels Israël est confronté pour atteindre son objectif de détruire le Hamas, avec un haut responsable de la sécurité qui a mis en garde ce mois-ci contre la guerre. pourrait durer jusqu’à l’année prochaine.