Les troupes israéliennes se retirent de Cisjordanie — RT World News

Un soldat de Tsahal a été tué alors qu’il assurait le retrait du territoire palestinien

Les Forces de défense israéliennes ont retiré plus de 1 000 soldats de Cisjordanie après la plus grande opération militaire dans la ville palestinienne de Jénine en deux décennies.

Le raid visait à éradiquer un « Fief des terroristes » dans le camp de réfugiés de la ville, et selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et devait durer jusqu’à ce que cet objectif soit atteint.

Certaines troupes israéliennes ont été vues quittant la Cisjordanie tandis que d’autres unités ont assuré leur retrait de mardi soir à mercredi matin, près de deux jours après le début de l’opération, selon les médias locaux.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a été cité par les médias comme ayant déclaré que toutes les forces israéliennes avaient quitté la zone et que l’opération était terminée.

Un sous-officier de l'unité d'élite du commando Egoz a été mortellement blessé lors d'affrontements sporadiques, a rapporté le Times of Israel. L'armée cherchait à savoir s'il avait été tué par des tirs palestiniens ou « tir ami » d'autres unités israéliennes, selon Hagari.















Tsahal a commencé son raid vers 1h du matin lundi, avec de multiples frappes aériennes et de drones et une offensive terrestre majeure, ciblant « infrastructure terroriste » de l’aile locale du Jihad Islamique Palestinien, connue sous le nom de Bataillon Jenin, et d’autres groupes militants.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que l’opération serait « continuer aussi longtemps qu’il le faut pour terminer la mission », appelant Jénine un « refuge pour le terrorisme » tout en décrivant les militants de Cisjordanie comme « la cible la plus légitime de la planète. »

Depuis lors, les forces israéliennes auraient tué 18 hommes armés palestiniens et interrogé plus de 300 militants présumés, dont 30 détenus dans l’attente d’une enquête plus approfondie. L’armée a également confisqué des dizaines de fusils et d’armes de poing, ainsi que du matériel de fabrication de bombes, tout en démolissant plus d’une douzaine de sites de stockage d’armes et de laboratoires d’explosifs, ainsi que trois « salles de guerre ».

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins 13 personnes avaient été tuées au cours des deux derniers jours et qu’une centaine d’autres avaient été blessées lors de frappes aériennes et d’affrontements israéliens.