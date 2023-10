Les troupes israéliennes se massent à la frontière pour l’offensive à Gaza | Monde | Nouvelles

Moment Israël lance des frappes aériennes sur l’Université islamique de Gaza

Le Moyen-Orient était au bord d’une escalade cauchemardesque la nuit dernière alors qu’Israël était confronté à une éventuelle guerre sur trois fronts – depuis Gaza, le Liban et la Syrie.

Les récits des horribles massacres du Hamas qui ont déclenché l’aggravation de la crise ont été contrés par une nouvelle horreur dans l’enclave palestinienne de Gaza, où des terroristes et des civils ont été tués.

Alors même que le Hezbollah menaçait de nouvelles frappes de l’autre côté de la frontière entre le Liban et le nord d’Israël, de nouvelles craintes sont apparues : les combattants du Hamas restent dans le pays, prêts à frapper. Et il est possible que lorsque les troupes israéliennes lanceront une offensive terrestre sur Gaza, le Liban lancera également des frappes de représailles.

Avec deux fois plus de roquettes et de missiles que le Hamas, le Hezbollah, directement soutenu par l’Iran, dispose d’armes guidées capables de toucher des cibles situées au plus profond d’Israël.

Mais d’abord, Israël tente de sécuriser la frontière ouverte avec Gaza, les combattants du Hamas tentant toujours et réussissant à passer. Pendant ce temps, les États-Unis s’apprêtent à envoyer un deuxième porte-avions dans la région de la poudrière où ils pourraient potentiellement affronter le Hezbollah.