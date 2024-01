Les troupes israéliennes pénètrent profondément dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza

18 janvier 2024

Israël affirme que ses troupes ont atteint la zone la plus méridionale de Khan Younis, alors qu’elles étendent leurs opérations dans la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza.

Le Qatar a déclaré mercredi soir que les fournitures étaient arrivées via le poste frontière avec l’Égypte, ainsi qu’une cargaison d’aide humanitaire pour les civils palestiniens, dans le cadre d’un accord qu’il avait négocié entre Israël et le Hamas.

Le président israélien Isaac Herzog a célébré le premier anniversaire du plus jeune otage de Gaza, Kfir Bibas

Les médicaments devraient être livrés à quelque 45 des plus de 100 otages israéliens à Gaza, qui souffriraient de maladies chroniques ou auraient besoin d’autres médicaments vitaux.

Jeudi, le président Isaac Herzog faisait partie des nombreux Israéliens qui ont célébré le premier anniversaire du plus jeune otage, Kfir Bibas. Le Hamas a affirmé que le bébé avait été tué lors d’une frappe aérienne israélienne, aux côtés de son frère Ariel, âgé de quatre ans, et de leur mère Shiri, en novembre. sans apporter de preuves.

“On ne sait pas où il se trouve”, a déclaré M. Herzog lors du Forum économique mondial de Davos, assis à côté d’une photo du nourrisson. “J’appelle l’univers entier à travailler sans relâche pour libérer Kfir et tous les otages.”

Des hommes armés du Hamas ont pris environ 250 personnes en otage et en ont tué 1 300 autres lors d’une attaque transfrontalière sans précédent dans le sud d’Israël le 7 octobre, ont indiqué les autorités israéliennes.

Plus de 24 600 personnes ont été tuées à Gaza depuis que l’armée israélienne a lancé une campagne aérienne et terrestre à grande échelle en réponse, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré jeudi matin dans un communiqué que les soldats d’infanterie de la brigade Givati ​​à Khan Younis « combattaient désormais dans la zone la plus au sud dans laquelle les troupes terrestres de Tsahal ont opéré jusqu’à présent ».

Les troupes ont “éliminé des dizaines de terroristes au cours de combats rapprochés et avec l’aide de tirs de chars et d’un appui aérien”, et ont attaqué “l’avant-poste des martyrs” du bataillon sud de la brigade Khan Younis du Hamas, ajoute le communiqué.