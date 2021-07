Les troupes israéliennes mettent le photographe d’AP en danger lors d’affrontements

Des soldats israéliens ont retenu contre son gré un photographe de l’Associated Press lors d’affrontements en Cisjordanie occupée plus tôt cette semaine, à un endroit où des manifestants palestiniens lançaient des pierres et les soldats tiraient des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc

