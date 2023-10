RAFAH, bande de Gaza (AP) — Les troupes et les chars israéliens ont lancé dans la nuit de jeudi un raid terrestre d’une heure dans le nord de Gaza, a déclaré l’armée, frappant plusieurs cibles militantes afin de « préparer le champ de bataille » avant une invasion terrestre largement attendue après plus de deux semaines de frappes aériennes dévastatrices.

Ce raid a eu lieu après que l’ONU a averti qu’elle était sur le point de manquer de carburant dans la bande de Gaza, l’obligeant à réduire considérablement les efforts de secours dans le territoire, qui est également soumis à un siège complet depuis l’arrivée du Hamas. saccage sanglant dans le sud d’Israël a déclenché la guerre au début du mois.

Le nombre croissant de morts à Gaza, qui a dépassé les 7 000 jeudi, selon des responsables palestiniens, est sans précédent dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies. Des pertes en vies humaines encore plus importantes pourraient survenir si Israël lance une offensive terrestre attendue visant à écraser le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007 et a survécu à quatre guerres précédentes avec Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré mercredi que plus de 750 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures, soit un chiffre supérieur aux 704 tués la veille. L’Associated Press n’a pas pu vérifier de manière indépendante le bilan des morts, et le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants.

Mercredi, l’épouse, le fils, la fille et le petit-fils de Wael Dahdouh, correspondant chevronné d’Al-Jazeera à Gaza, ont été tués dans une frappe israélienne. Le réseau basé au Qatar a montré des images de son chagrin en entrant dans un hôpital et en voyant son fils mort. Dahdouh et d’autres personnes en deuil ont assisté aux funérailles jeudi, portant les gilets pare-balles bleus utilisés par les journalistes dans les territoires palestiniens.

L’armée israélienne affirme qu’elle ne frappe que des cibles militantes et accuse le Hamas d’opérer parmi les civils dans la bande de Gaza densément peuplée. Les militants palestiniens ont tiré des barrages de roquettes sur Israël depuis le début de la guerre.

Israël a s’est engagé à écraser les capacités du Hamas gouverner Gaza ou la menacer à nouveau, tout en affirmant qu’il ne veut pas réoccuper le territoire d’où il a retiré ses soldats et ses colons en 2005. Cela pourrait s’avérer un défi de taille, car le Hamas est profondément enraciné dans la société palestinienne, avec des forces politiques et caritatives organisations ainsi qu’un formidable bras armé.

Benny Gantz, général à la retraite et membre du cabinet de guerre israélien, a déclaré que toute éventuelle offensive terrestre ne serait qu’« une étape dans un processus à long terme qui inclut des aspects sécuritaires, politiques et sociaux qui prendront des années ».

« La campagne va bientôt s’intensifier avec plus de force », a-t-il ajouté.

Au cours du raid nocturne, les soldats ont tué des combattants et détruit les infrastructures des militants ainsi que les positions de lancement de missiles antichar, a indiqué l’armée. Aucun Israélien n’a été blessé. Aucune victime palestinienne n’a été confirmée dans l’immédiat.

Le contre-amiral israélien Daniel Hagari, porte-parole militaire, a déclaré que cette incursion limitée faisait « partie de nos préparatifs pour les prochaines étapes de la guerre ».

Une unité d’artillerie mobile israélienne tire un obus depuis le sud d’Israël vers la bande de Gaza, dans une position proche de la frontière entre Israël et Gaza, le mercredi 25 octobre 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Israël a également déclaré avoir mené environ 250 frappes aériennes à travers Gaza au cours des dernières 24 heures, ciblant des tunnels, des lance-roquettes et d’autres infrastructures militantes.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 7 000 Palestiniens ont été tués pendant la guerre – un chiffre qui inclut le bilan controversé d’une explosion dans un hôpital. C’est plus de trois fois le nombre de Palestiniens tués lors de la guerre de Gaza qui a duré six semaines en 2014. Le bilan du ministère comprend plus de 2 900 mineurs et plus de 1 500 femmes.

Les combats ont tué plus de 1 400 personnes en Israël, pour la plupart des civils tués lors de l’attaque initiale du Hamas, selon le gouvernement israélien. Le Hamas détient également au moins 224 otages à Gaza.

L’avertissement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, concernant l’épuisement des réserves de carburant a suscité l’inquiétude quant au risque d’aggravation rapide de la crise humanitaire.

Des Palestiniens évacuent deux garçons blessés suite aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, le mercredi 25 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

La population de Gaza manque également de nourriture, d’eau et de médicaments. Environ 1,4 million des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers, et près de la moitié d’entre eux se sont entassés dans les abris de l’ONU. Des centaines de milliers de personnes restent dans le nord de Gazabien qu’Israël leur ait ordonné d’évacuer vers le sud, affirmant que ceux qui restent pourraient être considérés comme des « complices » du Hamas.

Ces derniers jours, Israël a laissé entrer plus de 60 camions d’aide en provenance d’Égypte, ce qui, selon les travailleurs humanitaires, est insuffisant et ne représente qu’une infime fraction de ce qui était apporté avant la guerre. Israël interdit toujours les livraisons de carburant – nécessaire pour alimenter les générateurs – affirmant qu’il pense que le Hamas le prendra.

Un responsable du Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu’il espérait faire venir huit camions remplis de fournitures médicales vitales.

Un pompier palestinien éteint un incendie dans un bâtiment détruit suite aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, le mercredi 25 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

“C’est une petite quantité de ce qui est nécessaire, une goutte d’eau dans l’océan”, a déclaré William Schomburg, chef de la sous-délégation à Gaza. “Nous essayons d’établir un pipeline.”

L’UNRWA partage ses propres approvisionnements en carburant afin que les camions puissent distribuer l’aide, que les boulangeries puissent nourrir les personnes dans les abris, que l’eau puisse être dessalée et les hôpitaux peuvent garder des incubateurs, les machines de survie et autres équipements vitaux fonctionnent. Si elle continue à faire tout cela, le carburant sera épuisé d’ici jeudi, et l’agence doit donc décider comment rationner son approvisionnement, a déclaré la porte-parole de l’UNRWA, Tamara Alrifai, à l’Associated Press.

“Est-ce qu’on (le) donne pour les incubateurs ou les boulangeries ?” dit-elle. “C’est une décision atroce.”

Plus de la moitié des établissements de soins de santé primaires de Gaza et environ un tiers de ses hôpitaux ont cessé de fonctionner, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé.

À l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, le manque de médicaments et d’eau potable a conduit à des taux d’infection « alarmants », a déclaré l’organisation Médecins sans frontières. Des amputations sont souvent nécessaires pour empêcher l’infection de se propager chez les blessés, précise le communiqué.

Un chirurgien du groupe a décrit avoir amputé la moitié du pied d’un garçon de 9 ans avec seulement une « légère sédation » sur le sol d’un couloir sous le regard de sa mère et de sa sœur.

Le conflit menace également de s’étendre à toute la région. L’armée israélienne a déclaré mercredi avoir frappé des sites militaires en Syrie en réponse aux tirs de roquettes depuis le pays. Les médias officiels syriens ont indiqué que huit soldats avaient été tués et sept autres blessés.

Israël a également échangé des tirs quasi quotidiens avec le Hezbollah soutenu par l’Iran de l’autre côté de la frontière libanaise.

Les frappes aériennes israéliennes et les attaques de drones jeudi matin ont provoqué des incendies dans la ville frontalière d’Aita al Shaab, au sud du Liban, où les affrontements se sont intensifiés, a déclaré l’agence de presse officielle libanaise. Il a fait état de grèves mercredi soir dans les villes du district de Tyr, affirmant qu’une usine de matelas avait été touchée.

L’attaque surprise du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël a stupéfié le pays par sa brutalité, son bilan sans précédent et l’incapacité des agences de renseignement à en être informées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi soir dans un discours qu’il serait tenu pour responsable, mais seulement après la défaite du Hamas.

“Nous allons faire la lumière sur ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. « Cette débâcle fera l’objet d’une enquête. Tout le monde devra donner des réponses, moi y compris.

Chehayeb a rapporté de Beyrouth et Teibel de Jérusalem. Wafaa Shurafa à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, et Samy Magdy au Caire, ont contribué à ce rapport.

