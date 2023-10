Les Palestiniens ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient de nouveau pilonné le territoire dans la nuit et que les habitants du centre de Gaza, notamment près du camp de réfugiés de Bureij, ont signalé des bombardements intensifs de chars toute la nuit.

“Les chars et l’infanterie ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar”, indique le communiqué.

La radio militaire israélienne a déclaré que l’armée avait organisé du jour au lendemain sa plus grande incursion dans le nord de Gaza de la guerre actuelle.

Ils ont critiqué l’occupation continue des zones palestiniennes par Israël et ont appelé à davantage d’efforts pour mettre en œuvre une solution à deux États à un conflit qui dure depuis des décennies – une idée qui a été le fondement d’un processus de paix longtemps moribond.

Les ministres arabes ont également condamné les déplacements forcés et les punitions collectives des Palestiniens à Gaza.

Leur déclaration commune indique que le droit à la légitime défense ne justifie pas la violation de la loi et la négligence des droits des Palestiniens.

Alors que l’effusion de sang se poursuivait sans aucun signe de ralentissement, les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Jordanie, de Bahreïn, d’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, d’Égypte et du Maroc ont condamné le ciblage de civils et les violations du droit international à Gaza. .

L’inquiétude s’est également accrue quant au sort de plus de 200 otages capturés par le Hamas lors de l’assaut du 7 octobre et emmenés à Gaza.

“L’absence de solution politique au conflit israélo-palestinien a conduit à des actes répétés de violence et à des souffrances pour les peuples palestinien et israélien ainsi que pour les peuples de la région”, a-t-il déclaré.

Un négociateur qatari a déclaré à Sky News qu’une pause dans les combats pourrait contribuer à la libération d’un plus grand nombre d’otages dans les prochains jours.

Israël a déclaré qu’il y avait 224 otages, dont la présence complique toute invasion terrestre israélienne. Parmi les personnes détenues figurent un certain nombre de titulaires de passeports étrangers. Le Hamas a libéré quatre captifs depuis vendredi et Gaza a commencé à recevoir une petite aide le lendemain.

Biden a discuté des efforts visant à localiser et à sécuriser les Américains soupçonnés d’être retenus en otages à Gaza lors d’un appel téléphonique avec Netanyahu.

Un porte-parole de la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, a déclaré qu’environ 50 prisonniers avaient été tués à Gaza à cause des frappes israéliennes. Il n’a donné aucun autre détail et Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les chiffres.

Dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, une frappe aérienne israélienne a touché une maison, tuant une mère, ses trois filles et un petit garçon, dont le père avait gardé le corps à l’hôpital.

Le ministre d’État qatari aux Affaires étrangères, Mohmmad Al Khulaifi, a déclaré : « C’est une négociation très, très difficile… Avec la poursuite des bombardements chaque jour, notre tâche devient plus difficile. Mais malgré cela, nous gardons espoir, nous restons engagés.

Israël n’a pas répondu directement à cette information, mais a déclaré que ses forces avaient frappé un poste de lancement de missiles du Hamas dans la région de Khan Younis, à côté d’une mosquée et d’un jardin d’enfants.

De nombreux Palestiniens se réfugient dans les hôpitaux, les écoles, les maisons et les camps de réfugiés existants de Khan Younis, ainsi que dans la rue après qu’Israël les a avertis de quitter leurs maisons dans le nord.

Le directeur de l’hôpital Nasser de Khan Younis, ville du sud du pays, Nahed Abu Taaema, a déclaré que les corps de 77 personnes tuées dans les frappes aériennes avaient été rapatriés dans la nuit, pour la plupart des femmes et des enfants, a rapporté la radio Al-Aqsa du Hamas.

Mahmoud Shameya, qui s’y réfugiait avec sa femme et ses trois enfants, a déclaré qu’ils vivaient dans une terreur constante à cause des bombardements israéliens incessants.

Jeudi, vers midi, selon des responsables de l’hôpital Nasser de la ville méridionale de Khan Younis, Israël a bombardé une zone non loin d’un abri de l’UNRWA pour personnes déplacées, tuant au moins 18 personnes et semant la panique parmi les déplacés.

Plus de 613 000 personnes rendues sans abri à cause de la guerre trouvent refuge dans 150 installations de l’UNRWA à travers le territoire dévasté.

“J’appelle le monde entier à nous protéger”, a-t-il déclaré. « Nous dormons au milieu des bruits des explosions et nous nous réveillons au son des explosions, les enfants se bouchent toujours les oreilles avec leurs mains. »

