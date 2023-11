Les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza et coupent la partie nord du territoire assiégé dirigé par le Hamas

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Les troupes israéliennes ont encerclé lundi la ville de Gaza et coupé la partie nord du territoire assiégé alors que les communications perdues pendant plusieurs heures à travers Gaza pendant la nuit étaient progressivement rétablies.

Les troupes devraient entrer dans la ville lundi ou mardi, ont rapporté les médias israéliens, et les militants qui se préparent depuis des années devraient combattre rue après rue. utilisant un vaste réseau de tunnels. Les pertes vont probablement augmenter des deux côtés dans cette guerre qui dure depuis un mois et qui a déjà tué plus de 9 700 Palestiniens. selon le ministère de la Santé de Gaza.

Quelque 1,5 million de Palestiniens, soit environ 70 % de la population, ont fui leurs foyers depuis le début de la guerre. une incursion sanglante du Hamas en Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils. La nourriture, les médicaments, le carburant et l’eau commencent à manquer, et les écoles transformées en refuges gérés par l’ONU sont au-delà de leur capacité, et beaucoup dorment dehors dans la rue.

Israël a jusqu’à présent a rejeté les suggestions américaines de pause dans les combats pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et la libération de certains des 240 captifs capturés par le Hamas lors de son raid du 7 octobre. Israël a également rejeté les appels à un cessez-le-feu plus large émanant de pays arabes de plus en plus alarmés, notamment la Jordanie et l’Égypte, qui ont fait la paix avec lui il y a plusieurs décennies.

Un avion cargo militaire jordanien a largué une aide médicale vers un hôpital de campagne dans le nord de Gaza, a déclaré lundi le roi Abdallah II. Il semble qu’il s’agisse du premier largage aérien de ce type pendant la guerre, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une autre voie d’acheminement de l’aide en dehors du passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza.

La situation reste désastreuse dans le nord. Quelque 800 000 personnes ont obéi aux ordres militaires israéliens de fuir vers le sud de Gaza, même si Israël a poursuivi ses frappes aériennes dans la région. Des frappes dans le centre et le sud de Gaza – la prétendue zone de sécurité – ont tué au moins 53 personnes dimanche.

Des centaines de milliers de personnes restent dans la ville de Gaza et dans d’autres régions du nord. Quelque 2 000 personnes, dont beaucoup ne transportaient que ce qu’elles pouvaient tenir dans leurs bras, ont marché dimanche sur la principale autoroute nord-sud de Gaza pendant une heure pendant laquelle l’armée les avait encouragés à fuir.

Un homme a déclaré avoir marché 500 mètres avec les mains levées en croisant les troupes israéliennes. Un autre a raconté avoir vu des corps le long de la route. « Les enfants ont vu des chars pour la première fois. Ô monde, aie pitié de nous », a déclaré un Palestinien, qui a refusé de donner son nom.

La majorité de la population de Gaza est composée de descendants de réfugiés palestiniens qui ont fui ou ont été chassés d’Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré sa création. Les Palestiniens qualifient leur exode de Nakba, ou catastrophe, et beaucoup craignent une répétition alors que des centaines de milliers de personnes sont déplacées à cause de la dernière guerre.

L’armée israélienne a déclaré dimanche soir qu’elle avait séparé le nord de Gaza du sud, qualifiant cela de « étape importante » dans la guerre. Il a indiqué qu’un couloir à sens unique permettant aux résidents de fuir vers le sud resterait disponible.

L’armée affirme que 30 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre il y a plus d’une semaine. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, perturbant la vie quotidienne même si la plupart sont interceptés ou tombent dans des zones ouvertes. Des dizaines de milliers d’Israéliens ont été évacués des communautés proches des frontières instables avec Gaza et le Liban.

Les communications à Gaza ont été interrompues dimanche soir pour la troisième fois depuis la guerre, selon le groupe de défense de l’accès à Internet NetBlocks.org et la société de télécommunications palestinienne Paltel. Les travailleurs humanitaires affirment que les pannes rendent encore plus difficile pour les civils de chercher à se mettre en sécurité ou même d’appeler des ambulances.

La première panne de Gaza a duré 36 heures, coïncidant avec l’invasion terrestre, et la seconde quelques heures. Paltel a déclaré que le service était progressivement rétabli lundi.

La nourriture, l’eau et le carburant nécessaires aux générateurs qui alimentent les hôpitaux s’épuisent. L’unique centrale électrique de Gaza a été contrainte de fermer peu après le déclenchement de la guerre et Israël n’a autorisé aucun carburant à entrer, affirmant que le Hamas le volerait à des fins militaires.

Le nord de Gaza est confronté à une grave pénurie d’eau, car il n’y a pas de carburant à pomper dans les puits municipaux et Israël a fermé la conduite principale de la région. Le bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires a déclaré que sept installations d’approvisionnement en eau à travers Gaza avaient été touchées au cours des deux derniers jours et avaient subi des « dégâts majeurs », augmentant le risque d’inondation des eaux usées. Israël a restauré deux conduites d’eau dans le centre et le sud de Gaza, a indiqué l’ONU.

Plus de 450 camions transportant de la nourriture, de l’eau, des médicaments et d’autres aides de base ont été autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte depuis le 21 octobre, mais les travailleurs humanitaires estiment que ce nombre est insuffisant pour répondre aux besoins croissants du territoire, qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens.

La guerre a attisé des tensions plus larges, entre Israël et le groupe militant Hezbollah libanais. feu commercial le long de la frontière.

Quatre civils ont été tués par une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban dimanche soir, dont trois enfants, ont rapporté un responsable local de la défense civile et des médias officiels. L’armée israélienne a déclaré avoir attaqué des cibles du Hezbollah en réponse à des tirs antichar qui ont tué un civil israélien. Le Hezbollah a déclaré avoir tiré des roquettes Grad depuis le sud du Liban vers Israël en réponse.

Magdy a rapporté du Caire. Les journalistes d’Associated Press Najib Jobain à Khan Younis, Amy Teibel à Jérusalem et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué à ce rapport.

