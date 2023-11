Les troupes israéliennes combattent le Hamas au nord de Gaza, les hôpitaux en ligne de mire

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

Les habitants de Gaza affirment que les troupes israéliennes se rapprochent de l’hôpital Al Shifa, où Israël pense que le Hamas dispose d’un centre de commandement

Israël ouvre un couloir permettant aux résidents de quitter la ville de Gaza pour le cinquième jour

GAZA/JÉRUSALEM, 9 novembre (Reuters) – Les forces israéliennes ont combattu jeudi les militants du Hamas à travers des bâtiments détruits par des obus dans le nord de la bande de Gaza, alors que le sort des civils dans le territoire palestinien assiégé s’aggravait.

Les habitants de Gaza ont déclaré que les troupes israéliennes se rapprochaient de l’hôpital Al Shifa, le plus grand établissement de santé de Gaza, où Israël pense que le Hamas dispose d’un centre de commandement. Des milliers de Palestiniens y ont trouvé refuge face aux bombardements israéliens incessants.

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu et a déclaré que les deux parties avaient commis des crimes de guerre au cours du mois de combats pour le contrôle de l’enclave.

A Paris, des responsables d’environ 80 pays et organisations se sont réunis pour coordonner l’aide humanitaire à Gaza et trouver des moyens d’aider les civils blessés à échapper au siège.

Les habitants de la ville de Gaza – un bastion militant au nord du territoire dirigé par le Hamas – ont déclaré que des chars israéliens étaient stationnés autour de la ville. Les deux camps ont déclaré s’être infligé de lourdes pertes lors d’intenses combats de rue.

Israël a lancé son attaque sur Gaza en réponse à un raid transfrontalier du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre, au cours duquel des hommes armés ont tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et pris environ 240 otages, selon les décomptes israéliens. Ce fut le pire jour d’effusion de sang des 75 ans d’histoire d’Israël.

Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 569 habitants de Gaza avaient été tués mercredi, dont environ 40 % d’enfants, alors qu’une crise humanitaire s’emparait de l’enclave, avec des fournitures de base épuisées et des bâtiments démolis par les bombardements israéliens incessants.

Israël, qui s’est engagé à éliminer le Hamas, affirme que 33 de ses soldats ont été tués lors de ses opérations terrestres alors qu’ils avançaient vers le cœur de la ville de Gaza.

Les troupes israéliennes ont sécurisé un bastion militaire du Hamas appelé Complexe 17 à Jabalya, dans le nord de Gaza, après 10 heures de combats avec des militants du Hamas et du Jihad islamique au-dessus et au-dessous du sol, a annoncé mercredi l’armée israélienne.

Il a indiqué que les troupes ont tué des dizaines de militants, saisi des armes, exposé des puits de tunnel et découvert un site de fabrication d’armes du Hamas dans un immeuble résidentiel du quartier de Sheikh Radwan.

Des images militaires israéliennes montraient des soldats marchant à travers les décombres dans un bâtiment dont un mur avait été détruit, trouvant du matériel de fabrication d’armes, des manuels d’instructions et un puits de tunnel avec un système de refroidissement. A proximité se trouvait une chambre de petite fille avec des murs roses, des armoires roses et trois petits lits.

La branche armée du Hamas a déclaré avoir tué un plus grand nombre de soldats israéliens que ce que l’armée avait annoncé, et détruit des dizaines de chars, de bulldozers et d’autres véhicules. Il a diffusé des images de combattants tirant des roquettes antichar et frappant directement des véhicules.

Nulle part où courir

Des milliers de Palestiniens ont cherché refuge à l’hôpital Al Shifa, dans la ville de Gaza, malgré les ordres d’Israël d’évacuer la zone qu’il a encerclée. Ils s’abritent dans des tentes dans l’enceinte de l’hôpital et disent qu’ils n’ont nulle part où aller.

Le bureau humanitaire de l’ONU, OCHA, a déclaré que l’armée israélienne avait de nouveau demandé aux habitants du nord de se déplacer vers le sud, ouvrant ainsi un couloir de quatre heures pour le cinquième jour consécutif. Environ 50 000 personnes ont quitté la zone mercredi, selon le communiqué.

Les affrontements et les bombardements autour de la route principale se sont poursuivis, mettant en danger les personnes évacuées. Des cadavres gisaient le long de la route, tandis que la plupart des évacués se déplaçaient à pied, l’armée israélienne leur ayant demandé de laisser leurs véhicules à la limite sud de la ville de Gaza, précise le communiqué.

Un grand nombre de personnes déplacées parmi les 2,3 millions d’habitants de Gaza sont déjà entassées dans les écoles, les hôpitaux et d’autres sites du sud.

Bien que les combats soient concentrés dans le nord, les zones du sud font également l’objet d’attaques régulières. À Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza, des habitants ont fouillé jeudi matin les décombres et les débris tordus d’un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne, dans l’espoir de retrouver des survivants, ont indiqué des témoins.

“Alors que les morts et les blessés continuent d’augmenter à Gaza en raison de l’intensification des hostilités, la surpopulation intense et la perturbation des systèmes de santé, d’eau et d’assainissement posent un danger supplémentaire : la propagation rapide des maladies infectieuses”, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

CRIMES DE GUERRE

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a appelé mercredi à un cessez-le-feu immédiat – ce qu’Israël et son principal allié, les États-Unis, ont constamment rejeté comme bénéficiant au Hamas.

“Les atrocités perpétrées par les groupes armés palestiniens le 7 octobre étaient odieuses, elles constituaient des crimes de guerre, tout comme la détention continue d’otages”, a déclaré Turk au poste-frontière de Rafah en Égypte, à la frontière avec Gaza.

“La punition collective infligée par Israël aux civils palestiniens est également un crime de guerre, tout comme l’évacuation forcée illégale de civils”, a-t-il déclaré.

Une conférence à Paris jeudi, à laquelle participeront des pays arabes, des puissances occidentales, des membres du G20 et des groupes d’ONG tels que Médecins sans frontières, discutera des mesures visant à alléger les souffrances à Gaza, mais sans une pause dans les combats, les attentes sont faibles.

Parmi les options discutées figurera la création d’un corridor maritime, qui pourrait éventuellement utiliser les voies maritimes pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza ou évacuer les blessés.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a traversé la région en mission diplomatique, a exposé mercredi les attentes de Washington à l’égard de Gaza lorsque le conflit prendra fin. Il a rejeté les commentaires israéliens selon lesquels ils seraient responsables de la sécurité à Gaza indéfiniment.

Il ne devrait y avoir “aucune réoccupation de Gaza après la fin du conflit. Aucune tentative de blocus ou d’assiégeage de Gaza. Aucune réduction du territoire de Gaza”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse à Tokyo.

Blinken a déclaré qu’il pourrait être nécessaire de prévoir « une certaine période de transition » à la fin du conflit, mais que Gaza après la crise doit « inclure une gouvernance dirigée par les Palestiniens et une bande de Gaza unifiée avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne ».

L’Autorité palestinienne (AP), qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël, affirme que la bande de Gaza, où le Hamas dirige depuis 2007, fait partie intégrante de ce qu’elle envisage pour un futur État palestinien.

Les responsables israéliens ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’occuper Gaza après la guerre, mais n’ont pas encore expliqué comment ils pourraient assurer la sécurité. Israël a retiré ses forces de Gaza en 2005.

Reportages de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem, Rami Amichay à Tel Aviv, Matt Spetalnick et Humeyra Pamuk à Washington et d’autres bureaux de Reuters ; Écrit par Michael Perry et Angus MacSwan ; Montage par Simon Cameron-Moore et Peter Graff

