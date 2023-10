Les troupes israéliennes attendent à la frontière de Gaza et du Liban alors qu’un risque de guerre sur deux fronts apparaît

Le porte-parole des Forces de défense israéliennes, Peter Lerner, a déclaré que la majorité des 300 000 réservistes israéliens étaient positionnés à la frontière de Gaza, attendant une instruction du gouvernement pour se mobiliser et prendre le contrôle de « la forteresse que le Hamas a établie dans la ville de Gaza ».

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 670 Palestiniens avaient été tués et 9 600 blessés depuis le début des combats. Plus de 1 400 Israéliens sont morts, la grande majorité des civils tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Au moins 155 autres personnes ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon Israël.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que le Moyen-Orient était « au bord du gouffre ».

« J’ai deux appels humanitaires : au Hamas, les otages doivent être immédiatement libérés sans conditions. Vers Israël, rapide [and] un accès sans entrave à l’aide humanitaire doit être accordé dans l’intérêt des civils de Gaza.

Il a déclaré que les Nations Unies disposaient de stocks de nourriture, d’eau, de fournitures médicales et de carburant dans les pays voisins, qui pouvaient être expédiés en quelques heures. « Pour assurer la livraison, notre personnel doit être en mesure d’acheminer ces fournitures vers et partout à Gaza en toute sécurité et sans entrave », a-t-il déclaré.