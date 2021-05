Les troupes israéliennes attaquent la bande de Gaza, selon les responsables, alors que 9 000 soldats de réserve ont été appelés dans un contexte d’escalade de la violence contre le Hamas.

« Les avions et les troupes israéliennes au sol mènent une attaque dans la bande de Gaza », a déclaré l’armée dans un bref message.

La tour Al-Shorouq à Gaza s’effondre en flammes après une frappe aérienne israélienne

Un blitz aérien s’est poursuivi jusqu’au quatrième jour

Une boule de feu engloutit le bâtiment Al-Walid à Gaza

De la fumée et des flammes montent d'une tour détruite par les frappes aériennes israéliennes

Le porte-parole de l’armée, Jonathan Conricus, a confirmé que des soldats israéliens étaient entrés dans l’enclave palestinienne.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les appels du Hamas à un cessez-le-feu et a plutôt averti que l’action militaire ne ferait qu’augmenter « en force ».

Les grandes compagnies aériennes, y compris BA, ont interrompu leurs vols alors que le nombre de morts augmentait à nouveau aujourd’hui dans un contexte de violence croissante.

Au total, 83 personnes seraient mortes dans des frappes aériennes dans la bande de Gaza contrôlée par les Palestiniens.

Et sept personnes en Israël ont été tuées par des roquettes tirées par des militants du Hamas.

Parmi les victimes figuraient Ido Avigal, cinq ans, qui a été mortellement blessé par des éclats d’obus mercredi soir.

M. Netanyahu a déclaré aujourd’hui qu’il envisageait d’enfermer des personnes en vertu de lois controversées sur la « détention administrative » pour arrêter de nouvelles effusions de sang.

Il a déclaré: « Nous n’avons pas d’autre choix que de rétablir la loi et l’ordre par un usage déterminé de la force. »

Il parlait à Lod, où un homme juif a été poignardé à mort après des jours d’émeutes.

Hier, une vidéo inquiétante montre une foule battant un chauffeur qu’ils pensaient être un Arabe à Bat Yam.

Plus de 370 arrestations ont été effectuées à travers le pays alors que les affrontements de rue se poursuivent entre citoyens juifs et arabes.

Israël affirme que ses frappes aériennes ciblées ont « neutralisé » une demi-douzaine de terroristes de haut rang du Hamas derrière plus de 1 000 attaques à la roquette depuis lundi.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré que son armée n’utiliserait qu’une « force croissante » alors qu’elle cherchait à affaiblir considérablement le groupe militant.

Il a déclaré: «Nous avons éliminé les hauts commandants du Hamas et ce n’est que le début.

« Nous leur infligerons des coups dont ils ne pouvaient même pas rêver. »

Mais des groupes palestiniens affirment que des femmes et des enfants ont été tués dans de violents bombardements qui ont détruit de nombreux bâtiments et renversé deux tours résidentielles.

Médecins sans frontières, qui aide à soigner les blessés sur le terrain, a déclaré que les bombardements israéliens « poussaient Gaza au bord de la catastrophe ».

Alors que le bombardement se poursuivait pendant un quatrième jour, un plan d’opérations au sol a été élaboré, prêt à être approuvé par le gouvernement.

L’armée israélienne a déclaré que ses « ordres de marche » étaient d’intensifier les opérations malgré Joe Biden et d’autres dirigeants mondiaux appelant à la paix.

Le lieutenant-colonel Jonathan Conricus a ajouté: « Nous continuerons d’opérer pour attaquer leur infrastructure militaire et de préparer des activités supplémentaires jusqu’à ce qu’ils reçoivent le message. »

Israël a préparé des troupes de combat le long de la frontière de Gaza à « diverses étapes de la préparation des opérations au sol », a déclaré un porte-parole militaire.

Israël ne s’arrêtera pas et n’a aucun intérêt à s’arrêter. Tout va dans la bonne direction. Ministre du cabinet israélien

Des rapports affirmaient précédemment que le Hamas « stockait suffisamment de roquettes pour bombarder Israël pendant deux mois » – faisant craindre que la région ne soit au bord d’une guerre totale.

Mais les chefs palestiniens ont offert une trêve hier soir, demandant un cessez-le-feu sur une « base mutuelle » via le ministère russe des Affaires étrangères.

Cependant, il a été repoussé car Israël a affirmé que le Hamas avait tué sept de ses citoyens, dont un enfant, lors d’attaques à la roquette contre des zones peuplées telles que Tel Aviv.

Une bombe guidée photographiée juste avant qu'elle n'atteigne la tour Al-Shrouq dans la ville de Gaza

Des images choquantes montrent la destruction dans la ville de Gaza

Le territoire continue d'être dévasté par le conflit

Une Palestinienne regarde des bâtiments détruits le premier jour de la fête de l'Aïd al-Fitr

Six commandants de haut rang du Hamas ont été « neutralisés », a déclaré Tsahal

Un ministre israélien a révélé hier soir après une réunion avec Netanyahu: « La campagne est encore loin d’être terminée. Quoi que nous ne fassions pas maintenant, nous devrons le faire dans six mois ou un an. »

« Lorsque nous aurons atteint toutes nos cibles et que l’autre camp ne s’est toujours pas rendu, nous lancerons une opération au sol même si nous ne la cherchons pas », a-t-il déclaré au site d’information israélien Ynet.

« Cela ne s’arrêtera pas dans les prochains jours », a averti le ministre.

« Israël ne s’arrêtera pas et n’a aucun intérêt à s’arrêter. Tout va dans la bonne direction. Nous agirons jusqu’à ce qu’ils admettent qu’ouvrir le feu était une erreur, comme l’a fait le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah après la deuxième guerre du Liban en 2006. »

L’ONU dit qu’elle craint que le conflit ne conduise à une « guerre à grande échelle ».

Au milieu des craintes que la violence ne devienne encore plus incontrôlable, Washington prévoyait d’envoyer un envoyé, Hady Amr, pour des entretiens avec Israël et les Palestiniens.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il espérait que les combats « se termineraient tôt ou tard ».

Un Palestinien passe devant les vestiges d'un bâtiment détruit par les frappes aériennes israéliennes à Gaza

Des hommes israéliens vérifient les dégâts après une roquette tirée depuis la bande de Gaza contrôlée par le Hamas

La fumée monte au-dessus de la ville de Khan Yunis dans la bande de Gaza lors d'une frappe aérienne israélienne

Des Palestiniens échangent leurs vœux de vacances de l'Aïd al-Fitr devant un bâtiment détruit à Gaza

Ido Avigal, 5 ans, a été mortellement frappé par des éclats d'obus en Israël

Une unité d'artillerie israélienne tire sur des cibles dans la bande de Gaza

Des avions de combat israéliens continuent de pilonner un bâtiment palestinien

Les militants du Hamas à Gaza ont lancé des centaines de roquettes depuis lundi sur Israël, qui a mené des frappes aériennes sur l’enclave côtière.

le Iron Dome en Israël – le premier intercepteur de missiles du genre au monde avec un taux de réussite de 90% pour abattre des cibles – a intercepté des milliers de roquettes cette semaine.

Les combats les plus intenses en sept ans entre Israël et les groupes armés de Gaza ont été déclenchés par les troubles du week-end à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Qu’est-ce qui a déclenché la violence? Des affrontements ont éclaté vendredi alors que les musulmans ont rempli la mosquée Al-Aqsa pour prier pendant le mois sacré de jeûne du Ramadan. La violence s’est intensifiée dans la ville sainte et a occupé la Cisjordanie pendant la semaine précédente. Les Palestiniens ont lancé des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur la police israélienne qui tire des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le site est sacré pour les Juifs car l’emplacement de deux temples de l’époque biblique. Plus de 220 personnes, pour la plupart des Palestiniens, ont été blessées. Samedi, les prières dans l’enceinte de la mosquée se déroulent pacifiquement mais la violence éclate ailleurs à Jérusalem-Est. Quelque 121 Palestiniens sont blessés du jour au lendemain, dont beaucoup sont touchés par des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes, selon le Croissant-Rouge palestinien. La police israélienne affirme que 17 de ses officiers sont blessés. Une grande partie des troubles récents découle de l’effort légal de longue date des groupes de colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem. Une décision d’un tribunal inférieur plus tôt cette année soutenant la revendication vieille de plusieurs décennies des colons a exaspéré les Palestiniens. Une audience de la Cour suprême sur un appel palestinien avait été fixée à lundi et risquait d’exacerber les tensions. Dimanche, le ministère de la Justice retarde l’audience à la lumière des «circonstances». Les échauffourées entre les Palestiniens et la police israélienne à Jérusalem-Est se poursuivent pendant la nuit jusqu’à dimanche. Dans la soirée, la police israélienne affronte à nouveau, pour la plupart, de jeunes Palestiniens à plusieurs endroits de Jérusalem-Est. Quelque 331 Palestiniens sont blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien, lors de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers à la mosquée lundi avant une marche prévue pour commémorer la prise de Jérusalem par Israël en 1967.

La dernière flambée de violence menace de dégénérer en un conflit encore plus sanglant comme la guerre dévastatrice de 50 jours en 2014.

Environ 1 500 roquettes ont été tirées de Gaza sur des villes israéliennes depuis l’intensification des hostilités entre le Hamas et Israël au début de la semaine, a déclaré l’armée israélienne.

British Airways a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jeudi, le dernier transporteur international à éviter de voler vers Israël.

«La sûreté et la sécurité de nos collègues et clients est toujours notre priorité absolue, et nous continuons à suivre la situation de près», a déclaré BA.

United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines ont toutes annulé mercredi des vols entre les États-Unis et Tel Aviv.

Les Palestiniens au milieu des décombres le premier jour de la fête de l'Aïd al-Fitr