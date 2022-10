Les troupes iraniennes en Crimée entraînent les Russes aux frappes de drones contre l’Ukraine, selon la Maison Blanche

L’armée iranienne a du personnel en Crimée pour former les troupes russes au pilotage de drones qui déciment les infrastructures civiles en Ukraine, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

“Ils peuvent mentir au monde, mais ils ne peuvent certainement pas cacher les faits, et le fait est que Téhéran est désormais directement engagé sur le terrain”, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

La Russie a commencé à acheter des Shahed-136, ou “drones kamikazes”, à l’Iran cet été et les a utilisés pour frapper Kyiv et d’autres parties de l’Ukraine, selon des responsables américains et ukrainiens.

L’Iran a envoyé un “nombre relativement restreint” de “formateurs et de soutien technique” en Crimée après que les forces russes aient eu du mal à piloter correctement les drones, selon Kirby.

“Les systèmes eux-mêmes souffraient de pannes et ne fonctionnaient pas selon les normes auxquelles les clients s’attendaient apparemment”, a déclaré Kirby jeudi.

LA RUSSIE UTILISE DES « DRONES KAMIKAZE » DE FABRICATION IRANIENNE POUR FRAPPE AUTOUR DE KIEV

La Russie a saisi la péninsule méridionale de la Crimée à l’Ukraine en 2014 et a utilisé la région comme base pour son armée après l’invasion de février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré cette semaine qu’environ un tiers des centrales électriques du pays avaient été détruites depuis le 10 octobre par des drones et des missiles, compliquant la défensive ukrainienne avant les mois d’hiver.

La révélation du soutien de l’Iran en Crimée intervient alors que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions contre l’Iran pour la mort d’une femme de 22 ans alors qu’elle était détenue par la police des mœurs du régime et la répression violente des manifestations.

L’administration Biden a également passé des mois à essayer de relancer l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, mais Kirby a semblé rejeter tout espoir de parvenir à un accord jeudi.

“Nous ne nous concentrons pas sur la diplomatie à ce stade”, a déclaré Kirby aux journalistes. “Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de nous assurer que nous tenons le régime responsable de la façon dont il traite les manifestants pacifiques dans son pays et soutient ces manifestants.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.