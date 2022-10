Les troupes iraniennes effectuent des frappes de drones depuis la Crimée – États-Unis – RT World News

La Maison Blanche affirme que “des formateurs et un support technique” iraniens aident les Russes en Ukraine

Les troupes iraniennes sont «directement engagé sur le terrain» en Crimée, soutenant les frappes de drones russes, a déclaré jeudi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, sans fournir de preuves à l’appui de cette affirmation.

“Les informations dont nous disposons sont que les Iraniens ont mis des formateurs et un support technique en Crimée, mais ce sont les Russes qui font le pilotage», a expliqué Kirby, ajoutant que seulement «un nombre relativement petit» du personnel iranien avait fait le voyage en Russie. Il n’a pas expliqué d’où venait l’information.

Les États-Unis ont accusé à plusieurs reprises l’Iran de vendre des drones suicides à la Russie, qui utilise des engins kamikazes pour attaquer des infrastructures et des cibles militaires en Ukraine. Des images des drones Geran-2 écrasés ont été retenues comme preuve qu’ils sont originaires d’Iran, étant donné leur ressemblance avec le modèle Shahed-136 de ce pays.















Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que la Russie avait acheté jusqu’à 2 400 des véhicules sans pilote, choisissant de rompre les relations diplomatiques avec l’Iran au lieu de fournir soi-disant son ennemi. Kiev a également cherché à impliquer davantage Israël dans le conflit, arguant qu’ils devraient vendre à l’Ukraine leurs précieux systèmes de défense antimissile parce que leur ennemi juré – l’Iran – vendrait des drones à l’autre partie.

Alors que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que toutes les armes utilisées en Ukraine sont d’origine russe et que l’Iran a également nié avoir fourni les armes, l’UE a imposé jeudi de nouvelles sanctions au fabricant iranien de drones Shahed Aviation Industries pour avoir prétendument soutenu l’opération militaire russe en Ukraine. . Les États-Unis ont également accusé le pays d’avoir violé un embargo de l’ONU de 2015 sur les exportations d’armes.

Au cours du mois dernier, l’administration Biden a fait volte-face après avoir tenté de conclure un nouvel accord nucléaire avec l’Iran pour soutenir les manifestants du changement de régime dans le pays après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans. Alors que Washington prétend être «tenir le régime responsable» et estime que les manifestations sont une bataille pour les droits des femmes, Téhéran a accusé à la fois les États-Unis et Israël d’avoir orchestré les manifestations, dont les dirigeants autoproclamés comprennent un employé de longue date du média gouvernemental américain Voice of Persia vivant aux États-Unis.