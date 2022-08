Les troupes indonésiennes accusées d’avoir tué, mutilé 4 Papous

JAYAPURA, Indonésie (AP) – Les forces de sécurité indonésiennes ont annoncé lundi avoir arrêté six soldats d’élite accusés d’avoir participé au meurtre de quatre Papous indigènes et à la mutilation de leurs corps.

“Nous nous engageons à faire respecter la loi dans cette affaire”, a déclaré le chef militaire de Papouasie, le général de division Teguh Muji Angkasa, aux journalistes à Jayapura, la capitale de la province agitée de Papouasie. “Si l’un de nos soldats est impliqué dans des actes criminels, nous ne le ferons pas. le tolère. »

Les habitants du village d’Iwaka dans le district de Mimika ont été choqués vendredi par la découverte de quatre sacs, contenant chacun un torse sans tête et sans jambes, dans la rivière du village. Deux autres sacs ont été trouvés séparément, l’un contenant quatre têtes et l’autre huit pattes.

La police a déterminé que les victimes étaient des habitants du district voisin de Nduga qui auraient conduit une camionnette de location pour rencontrer quelqu’un qui avait proposé de vendre un fusil AK-47 et une arme à feu pour 250 millions de roupies (16 800 $). La police a déclaré que les corps mutilés des hommes avaient été placés dans des sacs remplis de pierres et jetés dans la rivière.

Les conflits entre les Papous indigènes et les forces de sécurité indonésiennes sont courants dans la région pauvre de Papouasie, une ancienne colonie néerlandaise dans la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée qui est ethniquement et culturellement distincte d’une grande partie de l’Indonésie. La Papouasie a été incorporée à l’Indonésie en 1969 après un scrutin parrainé par l’ONU qui a été largement considéré comme une imposture. Depuis lors, une insurrection de bas niveau a mijoté dans la région riche en minéraux, qui est divisée en deux provinces, la Papouasie et la Papouasie occidentale.

Le porte-parole militaire de Papouasie, le lieutenant-colonel Herman Taryaman, a déclaré que les victimes étaient soupçonnées d’avoir été des sympathisants d’un groupe séparatiste armé.

« Les victimes cherchaient activement des armes et des munitions à Mimika », a déclaré Taryaman.

Le porte-parole de la police de Papouasie, Ahmad Musthofa Kamal, a déclaré que les auteurs avaient également incendié la camionnette des hommes et pris l’argent destiné à acheter les armes. La police a arrêté trois civils au cours du week-end pour leur implication présumée dans le meurtre, ce qui a conduit à l’arrestation des six soldats par la police militaire, a déclaré Kamal.

Sebby Sambom, porte-parole de l’Armée de libération de la Papouasie occidentale, la branche armée de l’Organisation pour la Papouasie libre, pro-indépendance, a exhorté le président indonésien Joko Widodo à juger les auteurs en audience publique et à “les punir de la peine de mort”.

“Il s’agit d’un crime contre l’humanité commis par le gouvernement indonésien par le biais de ses forces de sécurité”, a déclaré Sambom dans un communiqué, ajoutant que son groupe est prêt à mener des “opérations de représailles” si le gouvernement ignore leur demande.

Le conflit dans la région a augmenté au cours de l’année écoulée, faisant des dizaines de rebelles, de membres des forces de sécurité et de civils tués.

En juillet, des hommes armés soupçonnés d’être des rebelles séparatistes ont tué 10 commerçants venus d’autres îles indonésiennes et un Papou indigène. Sambom a ensuite revendiqué la responsabilité du meurtre, accusant les victimes d’être des espions pour le gouvernement indonésien.

En mars, des rebelles armés ont tué huit techniciens qui réparaient une tour de télécommunications isolée. En décembre 2018, au moins 31 ouvriers du bâtiment et un soldat ont été tués dans l’une des pires attaques de la province.

The Associated Press