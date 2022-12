Les troupes indiennes et chinoises s’affrontent sur une frontière contestée

New Delhi

CNN

—



Les troupes indiennes et chinoises se sont affrontées sur leur frontière himalayenne contestée, le premier incident connu entre les deux puissances asiatiques dotées d’armes nucléaires en près de deux ans.

Dans un communiqué, le ministère indien de la Défense a déclaré que des soldats des deux camps avaient été légèrement blessés lors de la confrontation, qui s’est déroulée vendredi dans le secteur de Tawang, dans le nord-est du territoire indien de l’Arunachal Pradesh, une région éloignée et inhospitalière qui borde le sud de la Chine.

La frontière contestée longue de 2 100 milles (3 379 kilomètres) a longtemps été la source de frictions entre New Delhi et Pékin, les tensions s’intensifiant fortement en juin 2020 lorsque des combats au corps à corps entre les deux parties ont entraîné la mort d’au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois à Aksai Chin-Ladakh.

S’adressant aux législateurs mardi, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a accusé les troupes de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine d’avoir tenté de modifier “unilatéralement” le statu quo en tentant de franchir la ligne de contrôle réel (ALC) – la frontière de facto des deux pays.

“La confrontation qui a suivi a conduit à une bagarre physique au cours de laquelle l’armée indienne a courageusement empêché l’APL de transgresser notre territoire et les a obligés à retourner à leurs postes”, a déclaré Singh, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de blessés graves du côté indien.

Dans sa déclaration précédente, le ministère indien de la Défense a déclaré que les deux parties “se sont immédiatement désengagées de la zone” et que les commandants respectifs des pays ont tenu une réunion du drapeau pour discuter de la question “conformément à des mécanismes structurés pour rétablir la paix et la tranquillité”.

Singh a déclaré que la réunion avait eu lieu dimanche et que la partie chinoise avait été « invitée à s’abstenir de telles actions et à maintenir la paix et la tranquillité » le long de la frontière. La question est également abordée par les voies diplomatiques, a-t-il ajouté.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas directement reconnu l’incident lors d’un point de presse régulier mardi.

“Pour autant que nous le sachions, la zone frontalière sino-indienne est généralement stable et les deux parties ont maintenu des communications fluides sur les questions liées aux frontières par les voies diplomatiques et militaires”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin, interrogé sur la déclaration de l’Inde sur l’incident, pointant du doigt reporters aux « autorités compétentes » pour les « détails ».

La Chine espérait que l’Inde serait “sur la même page” pour “préserver conjointement la paix et la stabilité de la frontière sino-indienne”, a-t-il ajouté.

L’Inde et la Chine sont entrées en guerre au sujet de leurs régions frontalières en 1962, établissant finalement la LAC. Mais les deux pays ne s’accordent pas sur sa localisation précise et tous deux accusent régulièrement l’autre de la dépasser, ou de chercher à étendre leur territoire. Il y a eu une série d’échauffourées pour la plupart non mortelles sur la position de la frontière dans les années qui ont suivi, y compris l’exemple connu le plus récent en 2021, selon un communiqué de l’armée indienne à l’époque.

En septembre, le gouvernement indien a déclaré que les troupes indiennes et chinoises avaient commencé à se désengager de la zone frontalière Gogra-Hotsprings dans l’ouest de l’Himalaya, deux ans après que des affrontements à la frontière ont tendu les relations diplomatiques.

Cette déclaration a précédé un sommet régional en Ouzbékistan auquel ont participé à la fois le Premier ministre indien Narendra Modi et le dirigeant chinois Xi Jinping.

Les activités dans la région restent étroitement surveillées des deux côtés.

Le 30 novembre, le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué les exercices conjoints à haute altitude menés entre les troupes américaines et indiennes dans l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, affirmant que les exercices n’avaient “pas aidé à renforcer la confiance bilatérale” et que Pékin avait fait part de ses inquiétudes à New Delhi.

La Chine s’est méfiée des liens de l’Inde avec les États-Unis ces dernières années, alors que les relations sino-américaines se sont effondrées et que le dialogue quadruple sur la sécurité, qui comprend l’Inde, les États-Unis et les alliés américains, le Japon et l’Australie, est devenu plus actif.

Modi et le dirigeant chinois Xi se sont rencontrés pour la dernière fois lors du sommet du Groupe des 20 (G20) à Bali le mois dernier, où les deux se sont serré la main mais n’ont pas eu de rencontre bilatérale.

S’adressant au Parlement la semaine dernière avant l’accrochage, le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar a déclaré qu’il y avait eu une “anomalie” dans les relations sino-indiennes ces dernières années en raison de problèmes frontaliers, et que New Delhi avait été “diplomatiquement” “très clair” avec la Chine. qu’ils « ne toléreront pas les tentatives de changement unilatéral » du LAC.

“Alors tant qu’ils continuent à chercher à le faire, et s’ils ont constitué des forces, ce qui dans notre esprit constitue une grave préoccupation dans les zones frontalières, alors notre relation n’est pas normale », a déclaré Jaishankar, en réponse à une question sur Sino- relations indiennes, ajoutant que les commandants militaires “continuent à s’engager”.