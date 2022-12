Les troupes indiennes et chinoises s’affrontent à la frontière lors d’un nouveau face-à-face

NEW DELHI (AP) – Des soldats indiens et chinois se sont affrontés la semaine dernière le long de leur frontière contestée, a déclaré mardi le ministre indien de la Défense, lors des dernières violences le long de la frontière contestée depuis juin 2020, lorsque des soldats des deux pays ont été tués dans une bagarre meurtrière.

Rajnath Singh, qui s’est adressé aux législateurs au parlement, a déclaré que la rencontre de vendredi dans le secteur de Tawang, dans l’est de l’État d’Arunachal Pradesh, a commencé lorsque les troupes chinoises “ont empiété sur le territoire indien” et “ont tenté unilatéralement de changer le statu quo” le long de la frontière contestée près du Yangtsé. Singh a déclaré qu’aucun soldat indien n’avait été gravement blessé et que les troupes des deux camps se sont retirées de la région peu de temps après.

Singh a déclaré que les commandants militaires locaux se sont rencontrés dimanche pour discuter du différend et que le gouvernement indien s’est entretenu avec la Chine par la voie diplomatique. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la partie chinoise.

Lundi, un communiqué de l’armée indienne a indiqué que les troupes des deux camps avaient été légèrement blessées lors de l’affrontement de vendredi.

Pendant des décennies, l’Inde et la Chine ont farouchement contesté la ligne de contrôle réel, une démarcation lâche qui sépare les territoires détenus par les Chinois et les Indiens du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. L’Inde et la Chine ont mené une guerre au-dessus de la frontière en 1962.

Ces dernières années, des soldats des deux côtés ont patrouillé dans des zones le long de la frontière contestée. Les soldats opposés entrent souvent en contact et les deux géants asiatiques se sont mutuellement accusés d’envoyer des troupes sur le territoire de l’autre.

En juin 2020, un affrontement dans les montagnes du Karakoram dans la vallée de Galwan au Ladakh a déclenché des tensions après que des soldats se sont battus avec des pierres, des poings et des gourdins. Au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois sont morts. Les deux pays ont stationné des dizaines de milliers de soldats soutenus par de l’artillerie, des chars et des avions de chasse le long de leur frontière de facto.

Après de multiples rencontres entre commandants militaires, certains soldats indiens et chinois se sont retirés d’un point de friction clé au Ladakh, mais les tensions entre les deux géants asiatiques demeurent.

En novembre, le chef de l’armée indienne Manoj Pande a déclaré qu’il n’y avait eu “aucune réduction significative” des effectifs des troupes chinoises au Ladakh. Il a déclaré que la situation à la frontière était “stable mais imprévisible”.

Cheikh Saaliq, The Associated Press