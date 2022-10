Les troupes humiliées de Poutine fuient une ville clé occupée alors que le seigneur de guerre tchétchène du tyran dit que la Russie devrait utiliser NUKES pour riposter

Les troupes humiliées de VLADIMIR Poutine ont fui un champ de bataille majeur dans l’est de l’Ukraine alors que le seigneur de guerre tchétchène du tyran a déclaré que la Russie devrait maintenant libérer des armes nucléaires.

Après avoir été encerclée par de féroces forces ukrainiennes, la Russie a retiré ses troupes en difficulté de la ville clé de Lyman dans une énorme victoire pour l’Ukraine.

La Russie a retiré ses troupes de la ville de Lyman dans une victoire massive pour l’Ukraine Crédit : Jack Hill/The Times, The Sunday Times.

Une femme marche le long d’un pont alors que la fumée monte en arrière-plan dans la ville de Lyman Crédit : Reuters

La Russie a admis que ses troupes avaient abandonné leur bastion de Lyman pour éviter d’être encerclées par l’armée ukrainienne.

“Les forces alliées ont été retirées de la colonie de (…) Lyman vers des lignes plus avantageuses en raison de la création d’une menace d’encerclement”, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Et dans un message effrayant, Ramzan Kadyrov, chef de la région tchétchène russe, a déclaré que Moscou devrait maintenant envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine après la nouvelle défaite majeure.

Il a écrit : « À mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

La Russie possède le plus grand arsenal atomique au monde, y compris des armes nucléaires tactiques à faible rendement conçues pour être déployées contre des armées adverses.

D’autres alliés de Poutine, dont l’ancien président Dmitri Medvedev, ont suggéré que la Russie pourrait avoir besoin de recourir aux armes nucléaires – mais l’appel de Kadyrov était le plus urgent et le plus explicite.

Cela survient après des heures de silence depuis Moscou après que Kyiv a déclaré avoir encerclé des milliers de soldats russes dans la région et que ses forces se trouvaient à l’intérieur de la ville.

Dans une vidéo publiée par le chef d’état-major du président ukrainien, deux soldats ukrainiens souriants ont scotché le drapeau national jaune et bleu sur le panneau de bienvenue à l’entrée de la ville.

“1er octobre. Nous déployons le drapeau de notre Etat et l’établissons sur nos terres. Lyman sera l’Ukraine”, a déclaré l’un des soldats, debout sur le capot d’un véhicule militaire.

La chute de Lyman est un revers majeur pour Moscou après que Poutine a déclaré vendredi que quatre régions d’Ukraine faisaient partie de la Russie, dont Donetsk, où se trouve Lyman.

Il a déclaré que Moscou défendrait les terres volées dont il s’est emparé « de toutes nos forces et de tous nos moyens ».

Mais l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont qualifié la décision de la Russie d’illégale – et Kyiv a juré de continuer à libérer son territoire.

La Russie a utilisé Lyman comme plaque tournante de la logistique et du transport pour ses opérations dans le nord de la région de Donetsk.

Et sa chute est le plus grand gain sur le champ de bataille de l’Ukraine depuis une contre-offensive éclair dans la région du nord-est de Kharkiv le mois dernier.

Un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que la capture de Lyman permettrait à Kyiv d’avancer dans la région de Lougansk.

“Lyman est important car c’est la prochaine étape vers la libération du Donbass ukrainien”, a-t-il déclaré.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

