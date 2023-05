Les troupes frontalières serbes maintiendront l’état d’alerte le plus élevé après des affrontements ethniques à l’intérieur du Kosovo

BELGRADE, Serbie (AP) – La Serbie a condamné samedi les casques bleus dirigés par l’OTAN stationnés au Kosovo voisin pour leur prétendu échec à mettre fin aux « actions brutales » de la police du Kosovo contre les Serbes de souche, et a déclaré que ses forces armées stationnées près de la frontière resteraient sur le état d’alerte maximum jusqu’à nouvel ordre.

Les hauts dirigeants politiques et sécuritaires de Serbie, dirigés par le président Aleksandar Vucic, se sont réunis samedi à Belgrade à la suite de violents affrontements survenus la veille entre la police du Kosovo et des Serbes de souche qui ont blessé plus d’une douzaine de personnes.

En réponse aux affrontements, Vucic a ordonné vendredi aux troupes de se rapprocher de la frontière avec le Kosovo.

« En raison de l’utilisation brutale de la force par (le Premier ministre du Kosovo) Albin Kurti et ses forces contre le peuple serbe au Kosovo… les forces armées de la République de Serbie resteront au plus haut niveau de préparation au combat », a déclaré un communiqué après le réunion des hauts dirigeants serbes samedi.

Le communiqué indique également qu’une mission civile internationale et des troupes dirigées par l’OTAN, stationnées dans l’ancienne province serbe depuis que les troupes serbes ont été forcées de quitter la région en 1999, « n’ont pas fait leur travail » pour protéger les Serbes.

La porte-parole de l’OTAN, Oana Longescu, a exhorté « les institutions du Kosovo à désamorcer immédiatement » et a appelé toutes les parties « à résoudre la situation par le dialogue ».

Elle a déclaré sur Twitter que l’OTAN « reste vigilante et assurera un environnement sûr et sécurisé » au Kosovo.

Vendredi, les Serbes de souche du nord du Kosovo, qui sont majoritaires dans cette partie du pays, ont tenté d’empêcher les responsables albanais de souche récemment élus d’entrer dans les bâtiments municipaux. Les élections locales anticipées du mois dernier ont été largement boycottées par les Serbes de souche et seuls les Albanais de souche ou d’autres représentants de minorités plus petites ont été élus aux postes de maire et aux assemblées.

La police du Kosovo a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et laisser entrer les nouveaux responsables dans les bureaux. Plusieurs voitures ont été incendiées.

Les États-Unis et plusieurs pays occidentaux ont condamné le gouvernement du Kosovo pour avoir utilisé la police pour autoriser de force l’entrée dans les bâtiments municipaux. Le Premier ministre kosovar Kurti a défendu samedi l’action de la police.

« C’est le droit des personnes élues lors d’élections démocratiques d’assumer leurs fonctions sans menaces ni intimidations », a déclaré Kurti sur Twitter. « C’est aussi le droit des citoyens d’être servis par ces élus. La participation – et non l’obstruction violente – est le bon moyen d’exprimer des opinions politiques dans une démocratie.

Ce n’est pas la première fois que Vucic avertit que Belgrade réagirait à la violence contre les Serbes, et il a renforcé sa préparation au combat à plusieurs reprises pendant les moments de tension avec le Kosovo. Cependant, toute tentative de la Serbie d’envoyer ses troupes au-delà de la frontière signifierait un affrontement avec les troupes de l’OTAN qui y sont stationnées.

Le conflit au Kosovo a éclaté en 1998 lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes.

L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire. Washington et la plupart des pays de l’UE ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant, mais pas la Serbie, la Russie et la Chine.

L’écrivain AP Llazar Semini a contribué depuis Tirana, en Albanie.

Dusan Stojanovic, Associated Press