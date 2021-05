Ceux parmi les soldats et officiers français qui ressentent le besoin de faire des déclarations publiques sur la situation politique dans le pays peuvent trouver un moyen idéal de défendre leurs opinions sans compromettre la neutralité de l’armée – en démissionnant, a déclaré le chef d’état-major des forces armées, le général François. Lecointre.

«La chose la plus raisonnable est certainement de partir [the army] afin de pouvoir rendre publiques ses idées et ses convictions dans un cadre parfaitement libre [way], « dit le général dans une lettre adressée aux officiers, sous-officiers, soldats en service actif, marins et aviateurs ainsi qu’aux réservistes.

Ses propos sont venus en réaction à une autre lettre ouverte – une seconde du genre – signée par un nombre non identifié de militaires français. Publiée dimanche dernier dans le magazine conservateur Valeurs Actuelles, la missive mettait en garde les hauts responsables français «La guerre civile se prépare» dans le pays et a critiqué la réponse du gouvernement à la première lettre de ce type, signée par 25 généraux à la retraite ainsi que par une centaine d’officiers et plus d’un millier de soldats.

Les auteurs de la deuxième lettre ont critiqué le gouvernement pour avoir fait ce qu’ils ont dit être «Concessions» à l’islamisme et au risque « désintégration » de France.

Les militaires en service actif qui ont signé la deuxième lettre, a fait valoir Lecointre, «Transgressé» leurs obligations de « neutralité » imposée à chaque soldat français.

« Au nom de convictions personnelles, » ces soldats et officiers ont impliqué les forces armées dans un débat, dans lequel l’armée n’avait ni le droit légal ni moral d’intervenir, a-t-il dit. Lecointre a appelé ceux qui ont signé la lettre «Faire preuve de bon sens» et démissionner, sans les menacer de sanctions officielles.

Chaque soldat est libre de penser ce qu’il veut, mais c’est à lui de distinguer [between]… Ce qui découle de sa responsabilité de citoyen de ce qui découle de sa responsabilité de soldat.

La première lettre, publiée le 21 avril – à l’occasion du 60e anniversaire d’un coup d’État manqué contre le général Charles de Gaulle pour son soutien à l’indépendance de l’Algérie – a provoqué un tollé parmi les hauts responsables français. Lecointre a déclaré à ce moment-là que 18 militaires identifiés comme ses signataires feraient face à un tribunal militaire. Le chef d’état-major a également promis d’écrire personnellement une lettre accablante au général Christian Piquemal – un ancien commandant de la Légion étrangère française, qui a également signé la première lettre.

«Je leur refuse à tous… le droit de faire des déclarations politiques en soulignant leur rang», Ajouta Lecointre.

La deuxième lettre a également été accueillie avec une réponse sévère de la part des hauts fonctionnaires français. Le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin a mis en doute le courage des auteurs, qui ont préféré garder l’anonymat, tandis que l’ancien président François Hollande les a accusés d’un «Désir de remettre en cause les principes mêmes de la République.»

La ministre de la Défense, Florence Parly, a déclaré que «Les armées ne sont pas là pour faire campagne mais pour défendre la France.»

