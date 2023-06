Les troupes fraîchement sorties de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie expliquent comment elles « avancent », lentement.

Ian Lee est un correspondant de CBS News basé à Londres, où il rapporte pour CBS News, CBS Newspath et CBS News Streaming Network. Lee, qui a rejoint CBS News en mars 2019, est un journaliste primé à plusieurs reprises, dont le travail couvrant les grandes histoires internationales lui a valu certaines des plus hautes distinctions du journalisme, notamment un Emmy, Peabody et le prix Tom Renner des journalistes d’investigation et des éditeurs.