Les troupes du SAS « en état d’alerte et prêtes à aider » les forces d’élite israéliennes sauvent neuf otages britanniques coincés à Gaza

Le SAS est « en état d’alerte » et prêt à aider les forces d’élite israéliennes à sauver les neuf otages britanniques détenus par le Hamas à Gaza.

Des sources officielles ont déclaré que le personnel du SAS travaillait aux côtés des forces israéliennes et américaines pour collecter des renseignements afin de localiser les otages disparus.

Les SAS se préparent à aider les forces d’élite israéliennes à localiser les otages disparus

Une source des forces spéciales britanniques a déclaré au i : « Il est entendu que les événements dans le sud d’Israël ont déclenché un changement dans l’état de préparation des forces spéciales britanniques.

« Un escadron SAS en mission d’entraînement avait terminé la semaine dernière son détachement plusieurs jours plus tôt dans le cadre de plans de déploiement non précisés. »

Cela survient alors qu’un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a confirmé qu’au moins sept Britanniques ont été tués et neuf sont portés disparus depuis l’attaque du groupe terroriste contre Israël.

« Je peux malheureusement confirmer qu’au moins sept ressortissants britanniques ont été tragiquement tués », a déclaré le porte-parole.

« Neuf autres ressortissants britanniques sont portés disparus, dont certains pourraient figurer parmi les morts. »

Israël a déclaré qu’il y avait un total de 199 otages, mais le Hamas affirme en avoir capturé 250.

Même si la majorité des otages viennent d’Israël, le groupe terroriste semble détenir des ressortissants de 30 pays, dont 20 Américains et huit Allemands portés disparus.

Justin Crump, vétéran militaire et directeur général du groupe de sécurité et de renseignement Sibylline, a déclaré au média : « La manière dont le Hamas détient les otages semble les avoir dispersés très largement sur le territoire de Gaza. »

