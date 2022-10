Les troupes d’élite russes se retirent des zones illégalement annexées par Poutine il y a 4 jours

Les forces russes perdent du terrain dans les territoires annexés illégalement par Poutine la semaine dernière.

Les forces ukrainiennes continuent après avoir libéré samedi la ville stratégiquement importante de Lyman dans la région de Donetsk.

Un haut responsable du DoD a déclaré lundi que la Russie pourrait être sur la bonne voie pour une “défaite majeure” à Kherson.

Au cours des quatre jours qui ont suivi l’annonce par le président russe Vladimir Poutine de l’annexion illégale de quatre régions ukrainiennes, les troupes russes ont continué de perdre du terrain au profit des forces armées ukrainiennes dans des territoires que le Kremlin prétend désormais faire partie de la Russie.

Au cours du week-end, les forces ukrainiennes ont repris Lyman, une ville de 22 000 habitants à Donetsk – l’une des quatre régions que la Russie a annexées avec Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Lyman était considérée comme une ville stratégiquement importante pour les forces russes. “Lyman était employé par les forces russes comme plaque tournante logistique, donc sa libération par l’Ukraine est une réalisation opérationnelle importante”, a déclaré un haut responsable militaire américain. a dit lors d’un briefing lundi.

Les forces armées ukrainiennes font également des progrès significatifs dans la région du sud de Kherson, selon le Pentagone, que la Russie espérait utiliser comme pont terrestre de l’est vers la Crimée. – une péninsule de la mer Noire que Poutine a illégalement annexée en 2014.

La secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, a déclaré que les gains de l’Ukraine à Kherson les mettaient sur la bonne voie pour ce qui sera une “défaite majeure” des occupants russes. – les forçant à quitter la ville de Kherson et à se retirer de l’autre côté du fleuve Dneiper.

“Ce serait une défaite majeure pour la Russie car cela repousse encore plus l’ambition de la Russie de prendre Odessa, qui était l’un des objectifs déclarés plus tôt cette année”, a déclaré Wallander. “Et cela donne à l’Ukraine une bien meilleure position défensive pour surmonter ce qui sera probablement un tassement des combats chauds de l’hiver.”

Wallander a déclaré que l’Ukraine “semble être sur la bonne voie” pour atteindre ses objectifs à Kherson, mais qu’elle aura besoin du soutien continu des États-Unis et de la communauté internationale pour y parvenir.

Les forces ukrainiennes ont fait “gains substantiels” dans les régions de Lyman et de Kherson entre dimanche et lundi, selon une évaluation de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), qui suit la situation au jour le jour sur le champ de bataille en Ukraine.

L’analyse de l’ISW a indiqué que certaines des troupes russes qui se trouvaient dans les zones reprises par l’Ukraine ces derniers jours étaient “précédemment saluées comme faisant partie des forces d’élite de la Russie”.

“Les groupements russes dans le nord de l’oblast de Kherson et sur le front de Lyman étaient en grande partie composés d’unités qui avaient été considérées comme faisant partie des premières forces de combat conventionnelles russes avant la guerre”, a déclaré l’ISW, ajoutant que les échecs apparents de ces unités à tenir un territoire dans le face à la contre-offensive ukrainienne renforce les conclusions selon lesquelles “même les forces militaires russes les plus élitistes se dégradent de plus en plus à mesure que la guerre se poursuit”.

Les responsables russes ont renforcé leurs efforts à Kherson, par exemple, avec des éléments de la force aéroportée autrefois vantée connue sous le nom de VDV, ISW a évalué, tandis que l’infanterie motorisée de la 144th Motor Rifle Division a été forcée de se replier de Lyman. De lourdes pertes, le 144e a subi de lourdes pertes en septembre lors de la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et a soulevé spéculation il peut être inefficace au combat.

Jusqu’à présent, l’armée russe a subi des pertes énormes pendant la guerre – environ 80 000 victimes. Ces dernières semaines, Poutine a également annoncé une mobilisation partielle des forces russes, appelant jusqu’à 300 000 personnes, dont certaines disent ne pas être des réservistes. Les experts militaires ont déclaré que la mobilisation ne devrait pas faire une différence significative à court terme en Ukraine, étant donné que ceux qui sont rédigés ont peu ou pas de formation.

La mobilisation ne s’est pas déroulée sans heurts, avec des informations faisant état d’hommes inéligibles appelés alors que des milliers de personnes ont fui la Russie pour éviter d’être enrôlés, des problèmes qui ont suscité une quantité de dissidence rare sous le règne de Poutine. En plus de ses problèmes de main-d’œuvre, la Russie est également aux prises avec des problèmes d’équipement.

“Le système de mobilisation russe souffre de graves défis bureaucratiques et de limitations qui pourraient saper les efforts de Poutine pour générer le nombre de soldats dont il a besoin pour continuer à combattre en Ukraine”, a déclaré l’ISW, citant les renseignements militaires ukrainiens qui suggèrent que “le gouvernement russe est manque déjà à ses promesses d’équiper correctement les hommes mobilisés et de payer les salaires des militaires mobilisés et contractuels.