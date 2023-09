Les troupes de Poutine en difficulté avec le nombre choquant de soldats tués quelques semaines seulement après leur enrôlement | Monde | Nouvelles

Sur les 3 000 morts confirmés, le rapport révèle que le délai moyen entre l’enrôlement et le statut de tué au combat (KIA) n’était que de quatre mois et demi.

Les chiffres réels relatifs aux morts russes en Ukraine sont probablement considérablement plus élevés que les 3 000 depuis la même période de l’année dernière – les services de renseignement américains estiment que les morts russes au cours des 19 mois de guerre se situent entre 120 000 et 130 000 – ce qui signifie que le nombre de soldats éphémères pourrait être par milliers.

Un rapport qui a étudié la vie et la mort de 3 000 recrues russes suite à la mobilisation partielle de Poutine en septembre dernier a fourni une projection accablante de la vie dans « l’opération militaire spéciale » du Kremlin.

Beaucoup de ces civils n’ont reçu que quelques jours de formation avant d’être envoyés en Ukraine et sur la ligne de front.

Les résultats, publiés par Équipe de renseignement sur les conflits (CIT) et « Histoires importantes » ont pu documenter combien de temps chacun des 3 000 Russes tués a duré en Ukraine.

Le 8 octobre, Boulatov avait été tué. Moins d’un mois plus tard, l’Ukraine s’emparait de Kherson et refoulait les Russes restants au sud du fleuve Dnipro, tuant ainsi beaucoup d’autres.

« Le 4, il a appelé et a dit qu’ils partaient pour Kherson », a déclaré le frère. « Il n’y a pas eu de formation : un, deux, trois – et voilà. »

Par exemple, Vadim Bulatov, 23 ans, un jeune homme originaire du nord du Kazakhstan, n’a suivi que quelques jours d’entraînement, selon son frère, avant d’être mobilisé dans la zone de combat la plus chaude de l’époque.

Les civils mobilisés en septembre dernier, dont beaucoup étaient issus de communautés plus pauvres et plus rurales de Russie, couraient déjà un risque accru de mourir par rapport à leurs collègues professionnels.

Couplé à seulement quelques jours d’entraînement avant d’être envoyé dans le point chaud le plus dangereux de la ligne de front, cela a probablement encore biaisé le nombre de morts russes en faveur des civils mobilisés.

Seuls quatre des réservistes mobilisés morts dans le conflit ont duré plus de 11 mois avant d’être tués, selon IStories et CIT.

Les quelque 3 000 décès de conscrits ont été documentés par les médias, les annonces officielles et les proches des soldats qui ont choisi de s’exprimer publiquement.