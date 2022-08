Les troupes de Poutine disent aux travailleurs ukrainiens de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia de “prendre des vacances”, suscitant des craintes de catastrophe nucléaire

Les troupes de VLADIMIR Poutine ont dit aux travailleurs de Le plus grand nucléaire d’Europe plante pour “prendre des vacances” – suscitant des craintes d’une catastrophe nucléaire.

L’usine de Zaporizhzhia est aux mains des forces de Poutine depuis les premiers stades de la guerre d’Ukraine, le monde regardant fixement le baril d’un autre cauchemar de radiations.

L’Ukraine a organisé des exercices nucléaires en cas de catastrophe à Zaporizhzhia Crédit : AFP

L’usine est sous le contrôle de la Russie depuis les premiers jours de l’invasion Crédit : AFP

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que le personnel avait reçu l’ordre de prendre des jours de congé, craignant que Poutine ne déclenche une attaque sous fausse bannière.

Ils ont déclaré: “Les représentants du service professionnel de la centrale nucléaire de Zaporijia ont continué les “vacances de courte durée” pour le personnel ukrainien.”

Cela survient après que la Russie aurait déplacé du matériel militaire dans la station, selon les renseignements canadiens.

Les autorités ukrainiennes se préparent à une catastrophe de type Tchernobyl sur le site de Zaporizhzhia occupé par la Russie alors que la station se trouve sur le fil du rasoir.

L’Ukraine a mené des exercices d’accident nucléaire dans la ville bombardée de Zaporizhzhia – la plus proche de l’usine occupée par la Russie.

Une carte terrifiante a révélé que les fuites de la centrale électrique pourraient s’étendre sur des centaines de kilomètres et affecter 13 pays différents.

Le ministère russe de la Défense a mis en garde cette semaine contre un accident potentiel qui pourrait envoyer des déchets radioactifs jusqu’en Allemagne.

Il a affirmé que le système de sauvegarde de l’usine avait été endommagé, mais a blâmé les forces ukrainiennes pour les frappes de missiles à proximité.

L’Ukraine a affirmé qu’une catastrophe nucléaire pourrait avoir lieu à Zaporizhzhia, le président du pays, Volodymyr Zelensky, affirmant que ses scientifiques sont en “contact constant” avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

L’usine est aux mains des forces de Poutine depuis les premiers stades de la guerre en Ukraine, mais les inspecteurs nucléaires disent qu’ils n’ont pas été autorisés à l’intérieur.

En mars, l’Ukraine a mis en garde contre une catastrophe nucléaire “dix fois plus importante que Tchernobyl” après que les forces russes ont bombardé la centrale depuis la ville voisine d’Enerhodar.

La fuite nucléaire de Tchernobyl en 1986 a été la pire catastrophe d’origine humaine de l’histoire, contaminant 150 000 kilomètres carrés d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie.

Des radiations ont été détectées jusqu’au nord de l’Écosse, la pluie apportant les doses les plus élevées à Cumbria dans le nord de l’Angleterre et dans les comtés gallois de Clwyd et Gwynedd.

Les craintes grandissent aujourd’hui d’une potentielle attaque de “provocation” contre l’usine de Zaporizhzhia après que la Russie aurait ordonné à son personnel de ne pas se présenter au travail vendredi.

Environ 500 soldats russes de la Rosgvardia, la garde personnelle de Poutine, sont actuellement stationnés dans la centrale, ainsi qu’une vingtaine de spécialistes nucléaires du Kremlin.

Plusieurs centaines d’employés ukrainiens travaillent également toujours à l’usine.