Les troupes de Poutine « anéantissent le premier char britannique Challenger 2 » en Ukraine | Nouvelles du monde

La Grande-Bretagne a fait don de 28 chars Challenger 2 à l’Ukraine au cours des six derniers mois La Russie a affiché aujourd’hui ce qu’elle prétend être la preuve de la destruction du premier char britannique Challenger 2 en Ukraine. Des images filmées depuis l’intérieur d’un véhicule au pare-brise fissuré montrent l’épave en feu du char de combat, l’un des plus protégés au monde. On pense que la vidéo a été tournée juste à l’extérieur de la colonie récemment libérée de Robotyne, dans la région de Zaporizhzhia, où des combats acharnés se poursuivent actuellement dans le cadre de la contre-offensive dans le sud. De la fumée noire s’échappe du char calciné, qui aurait été donné à l’Ukraine par l’armée britannique. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo La chaîne Telegram pro-guerre Grey Zone a écrit : « Il semble qu’il s’agisse du premier char britannique Challenger 2 détruit et en service dans les forces armées ukrainiennes, à savoir la 82e brigade d’assaut aérienne distincte. » Mais même en regardant les images image par image, il est difficile de confirmer si le char est bien celui envoyé par les forces britanniques. Seul le gin lui-même est clairement visible, tandis que le reste de la machinerie est en proie aux flammes. Le gouvernement a initialement fourni 14 chars Challenger 2 à l’Ukraine, puis a doublé ce nombre pour le porter à 28, a-t-on annoncé en mai. Cette première perte apparente survient quelques jours seulement après que le ministère de la Défense a mis en avant la machine dans une interview vidéo avec un soldat de la 82e brigade. « Ce char est comme un fusil de sniper, parmi tous les chars en général », a-t-il déclaré en se tenant à côté de son véhicule de 69 tonnes. «Il a sans aucun doute établi un record du monde lorsqu’il a touché un T-55 (un char de combat soviétique) à une distance de plus de cinq kilomètres. En savoir plus : Guerre Russie-Ukraine

« Lorsque vous conduisez un T-80 (un char de combat soviétique), vous n’êtes pas sûr de réussir ne serait-ce qu’un seul tir, car le mécanisme de chargement pourrait mal fonctionner ou certains capteurs ne fonctionneraient pas. » Décrivant plus en détail les capacités du char britannique, il a déclaré qu’il était conçu pour opérer à longue distance et que sa portée était « très précise ». « Ces chars ont été conçus pour contrer les Soviétiques et simplement pour détruire des machines », a ajouté la troupe. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

