Les troupes RUSSES abandonnent d’énormes quantités d’armes alors qu’elles fuient une offensive ukrainienne éclair qui les a laissées au bord de l’effondrement.

Les images montrent que les forces de Vladimir Poutine se sont enfuies en laissant derrière elles des chars et d’autres équipements face à l’assaut, ce qui a conduit certains attaquants à croire qu’ils assistaient au “début de la fin” de la guerre.

Chars abandonnés dans une rivière par les Russes en fuite Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Les signes de la défaite russe sont partout

Un soldat ukrainien victorieux battant le drapeau de son pays depuis un mât

L’Ukraine a maintenant déclaré que ses forces avaient maintenant libéré près de 1600 miles carrés de territoire – un chiffre qui a triplé au cours des deux derniers jours.

La ville clé d’Izium est maintenant aux mains des Ukrainiens et ils ne sont plus qu’à 80 kilomètres de la frontière russe alors que les troupes de Moscou se retirent désespérément dans le but de conserver les terres qu’elles ont capturées.

“Je pense que c’est le début de la fin pour les occupants russes”, a déclaré Marty, un soldat ukrainien de 25 ans, au Telegraph.

« Ils fuyaient littéralement leurs positions, abandonnaient leurs affaires et se dirigeaient vers les territoires occupés. Je pense que des gains plus importants sont à venir.

Un autre soldat, Birdie, a déclaré que son unité avait entendu une unité de chars russes dire “nous sommes totalement foutus” avant de s’enfuir.

“J’ai vu de petites unités composées jusqu’à cinq de nos gars à pied qui détruisaient un grand nombre de véhicules russes – trois chars à la fois”, a déclaré le joueur de 31 ans.

« Ils ont laissé une énorme quantité de véhicules et de munitions. Nous ne pouvions pas tout transférer ou évacuer vers nos arrières.

« Il y avait beaucoup d’uniformes qui traînaient. Nous avons attrapé certains de ces gars essayant de s’échapper en civil, ils racontaient des b ***** t incroyables essayant de se sauver.

Certains Russes ont été incapables de distinguer leurs propres forces de l’avancée des troupes ukrainiennes.

“Puis je les ai entendus mourir en temps réel, pendant que j’écoutais”, a-t-il déclaré.

Les forces ukrainiennes ont continué à pousser vers le nord dans la région de Kharkiv et à avancer vers le sud et l’est, a déclaré le chef de l’armée de Kyiv, le général Valeriy Zaluzhnyi.

Le président Volodymyr Zelensky a salué l’offensive de l’Ukraine comme une percée potentielle dans la guerre qui dure depuis six mois.

“Ces derniers jours, l’armée russe nous a montré son meilleur côté, son dos. C’est un bon choix pour eux de fuir”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que cet hiver pourrait apporter des gains de territoire plus rapides si Kyiv pouvait obtenir des armes plus puissantes.

“Je crois que cet hiver est un tournant et qu’il peut conduire à la désoccupation rapide de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

“Nous voyons comment ils fuient dans certaines directions. Si nous étions un peu plus forts avec des armes, nous nous désoccuperions plus rapidement.”

La chute rapide d’Izium dans la province de Kharkiv est la pire défaite de Moscou depuis que ses troupes ont été repoussées de la capitale Kyiv en mars, et pourrait constituer un tournant dans la guerre de six mois.

La ville était un bastion russe majeur dans la zone du nord-est de l’Ukraine qu’elle détenait encore et sa défaite pourrait marquer un tournant majeur dans la guerre.

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que l’offensive ukrainienne s’était déroulée bien “mieux que prévu”, la décrivant comme une “boule de neige dévalant une colline”.

“C’est un signe que la Russie peut être vaincue”, a-t-il déclaré.

Les forces spéciales ukrainiennes après avoir capturé la ville clé de Kupiansk Crédit : Reuters