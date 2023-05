Les troupes de l’Otan se bagarrent avec les Serbes (VIDEO)

Des images montrent le moment où la violence a éclaté dans la ville de Zvecan

Des séquences vidéo publiées par RT Balkan montrent le moment où une manifestation des Serbes dans le nord du Kosovo s’est transformée en une mêlée entre les manifestants et la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR).

Les manifestants ont affronté des soldats de la KFOR devant les bâtiments municipaux de la ville de Zvecan lundi matin, où un maire de souche albanaise nouvellement installé devait prendre ses fonctions à la suite d’élections boycottées par la majorité serbe de la ville.

La vidéo montre deux groupes de manifestants assis près des soldats de manière pacifique, l’un juste devant la caméra et l’autre plus loin. Une forte explosion éclate de la direction de ce dernier groupe, suivie d’une succession de détonations similaires. Les forces de l’OTAN lancent des gaz lacrymogènes dans la foule, qui réplique en lançant des pierres sur les troupes.

Le reporter de RT Balkan sur place a déclaré que la KFOR avait provoqué les affrontements en tirant la première grenade assourdissante, mais cela ne ressort pas immédiatement des images.

Environ 50 manifestants se sont rendus à l’hôpital de Mitrovica à proximité avec des blessures, et deux ont été admis aux urgences, a rapporté RT Balkan. 25 soldats de la KFOR ont été blessés dans la mêlée, a annoncé la force dans un communiqué.

Les tensions sont restées vives dans le nord du Kosovo depuis avril, lorsque la majorité serbe de la région a boycotté les élections soutenues par l’administration albanaise à Pristina. Les autorités kosovares ont considéré les résultats des élections – qui ont vu quatre maires albanais de souche l’emporter dans des courses incontestées – comme légitimes, malgré un taux de participation inférieur à 4 %.

Après la mêlée de lundi, l’OTAN et des responsables occidentaux ont accusé les manifestants serbes d’avoir incité à la violence. Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le Premier ministre albanais du Kosovo, Albin Kurti, d’essayer de « provoquer un conflit majeur entre les Serbes et l’OTAN », et averti que la Serbie « ne permettra pas un pogrom ou le meurtre de son peuple. »