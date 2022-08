Les troupes de l’Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh s’affrontent ; 3 tués

EREVAN, Arménie (AP) – Les affrontements entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises ont repris mercredi dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, où trois soldats auraient été tués.

Des responsables militaires du Haut-Karabakh ont déclaré que des attaques de drones menées par les forces azerbaïdjanaises avaient tué deux de leurs soldats et en avaient blessé 14 autres.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré qu’un des militaires du pays était mort dans ce qu’il prétendait être un “acte terroriste” commis par des “formations militaires arméniennes illégales”. L’armée azerbaïdjanaise a mené une « opération de représailles » en réponse, tuant et blessant un nombre indéterminé de « militants arméniens illégaux ».

Le chef séparatiste du Haut-Karabakh, Arayik Harutyunyan, a annoncé mercredi une mobilisation militaire partielle, alimentant encore les tensions dans la région.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont enfermés dans un différend vieux de plusieurs décennies sur le Haut-Karabakh, qui se trouve en Azerbaïdjan mais était sous le contrôle des forces arméniennes ethniques soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994.

Une guerre de 2020 dans la région a tué plus de 6 600 personnes. Après six semaines de combats intenses, un accord de paix négocié par la Russie a permis à l’Azerbaïdjan de reprendre le contrôle de grandes parties du Haut-Karabakh et des zones environnantes contrôlées par les séparatistes soutenus par l’Arménie.

Moscou a envoyé quelque 2 000 soldats appelés soldats de la paix dans la région.

Les responsables arméniens et azerbaïdjanais ont échangé leur responsabilité pour les nouveaux affrontements de mercredi. Le ministère russe de la Défense a affirmé que c’était l’Azerbaïdjan qui avait violé le cessez-le-feu de 2020.

Les tensions se sont accumulées sur la frontière commune des deux nations depuis mai de l’année dernière, lorsque l’Arménie a protesté contre ce qu’elle a décrit comme une incursion des troupes azerbaïdjanaises sur son territoire.

L’Azerbaïdjan a insisté sur le fait que ses soldats étaient déployés dans des zones où la frontière n’a pas encore été délimitée.

Des affrontements sporadiques ont eu lieu l’année dernière.

The Associated Press