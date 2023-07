L’ancien régiment du PRINCE Harry a offert au Sun une rare visite de la zone tampon chypriote – un no man’s land criblé de balles figé dans le temps pendant un demi-siècle.

Des milliers de familles ont été forcées de fuir à tout moment après que les forces turques ont organisé une invasion en 1974, conduisant à une partition de l’île.

Tout, des voitures neuves à la vaisselle dans l’évier, est abandonné dans une étrange étendue de terre de 118 milles qui divise le nord et le sud de Chypre.

Nous avons rejoint les Blues et les Royals alors qu’ils patrouillaient une partie de la zone tampon près de Nicosie la semaine dernière dans le cadre de leur rôle de casques bleus des Nations Unies (ONU).

Dans des scènes qui ressemblent plus à Tchernobyl qu’à une destination de vacances britannique torride, on nous a montré des maisons et des magasins laissés presque intacts pendant des décennies.

Des tricycles pour enfants rouillés étaient assis sur une rampe poussiéreuse qui menait à une remarquable salle d’exposition de voitures pleine de Toyota Corolla inutilisées.

Les hôtels et les écoles privées présentaient des centaines d’impacts de balles, rappelant de façon effrayante les centaines de vies perdues dans le conflit.

Le lieutenant Charlie Wallace nous a guidés dans une rue – surnommée Spear Alley – où le passage du no man’s land ne fait que trois mètres de large.

C’est ici qu’un soldat turc a été poignardé à mort en 1989 par une troupe grecque qui a attaché une baïonnette à un long morceau de bambou.

La même année, un accord a vu les troupes repoussées de la zone tampon dans le but d’arrêter le déclenchement de la guerre.

Désormais, les deux parties regardent à partir d’une série de caméras de vidéosurveillance disséminées le long de la zone démilitarisée, ou à partir d’un certain nombre de points de contrôle à la frontière.

Un jeu du chat et de la souris voit parfois chaque camp pousser sa chance et revendiquer des centimètres de terrain par le déplacement de briques ou de tonneaux.

Nous avons visité un certain nombre d’appartements qui surplombent la frontière – et avons vu des livres laissés ouverts sur des pages dans la panique et des vêtements suspendus à des machines à laver.

La vaisselle était posée dans l’évier, laissée au moment où les coups de feu retentissaient, et les téléviseurs, les jouets et les films étaient laissés à l’endroit même où ils étaient autrefois utilisés.

Une partie du sentier a révélé des églises du 12ème siècle – avec les armoiries des croisés.

Notre voyage s’est terminé au Ledra Palace Hotel – un ancien hôtel cinq étoiles fréquenté par Elizabeth Taylor – et maintenant une base utilisée par les troupes britanniques.

Des vidéos sur YouTube montrent une violente fusillade sur le sol même où nous nous tenions, avec le même intérieur, avec les pots de plantes autrefois utilisés comme couverture toujours exposés.

Et tandis que les bâtiments dans toute la zone restent les mêmes, les fleurs poussent à travers les barbelés qui divisent les deux côtés.

Le commandant, le lieutenant-colonel Roland Spiller, est basé à Chypre après avoir participé à la procession du couronnement du roi le mois dernier.

Il a déclaré : « La zone tampon de l’ONU est là pour empêcher une répétition des combats comme tout ce que nous avons vu en 1974.

«L’armée britannique fournit tout, des patrouilles permanentes aux capacités de recherche en cas de crise.

« Nous tenons le terrain en tant que secteur deux et fournissons une compagnie d’opérations, qui patrouille dans la zone tampon, en veillant à ce que les deux parties puissent faire confiance à l’autre pour ne pas commettre de violations.

«Une grande partie du centre en particulier est soumise à un accord de 1989 pour éloigner les soldats de la zone afin de désamorcer les tensions, car souvent les points de contrôle ne sont distants que de quelques mètres.

«Et avoir des soldats debout nez à nez, se ressentant profondément les uns les autres, n’était qu’une recette pour les ennuis.

« Donc, ce que l’ONU a pu faire, c’est encourager les deux parties à démilitariser ces zones et nous les patrouillons ensuite constamment pour nous assurer que chaque partie ne construit pas de fortifications ou ne ramène pas les gens dans des zones qu’ils ont convenu de démanteler. »

La zone tampon est divisée en trois zones, la moitié des 240 soldats de l’armée britannique présents sur le territoire étant basés dans le secteur deux.

Les autres zones sont occupées par des soldats argentins et slovaques dans le cadre de leur contribution à la mission de maintien de la paix de l’ONU.

Au cours des cinq dernières décennies, Chypre est restée divisée entre la République sud de Chypre et la République turque de Chypre du Nord, qui n’a été reconnue que par la Turquie.

Les tentatives précédentes d’unir les parties ont échoué, mais le conflit semble s’être apaisé, avec la dernière fusillade dans la région en 1994.

L’un des principaux problèmes à résoudre entre les parties est la sécurité, avec plus de 30 000 soldats turcs toujours dans le nord.

