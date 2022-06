Les troupes de la garde de l’armée risquent d’être renvoyées à l’approche de la date limite de vaccination

WASHINGTON (AP) – Jusqu’à 40 000 soldats de la Garde nationale de l’armée à travers le pays – soit environ 13% de la force – n’ont pas encore reçu le vaccin COVID-19 obligatoire, et alors que la date limite pour les tirs approche, au moins 14 000 d’entre eux ont catégoriquement refusé et pourrait être expulsé du service.

Les soldats de la garde ont jusqu’à jeudi pour se faire vacciner. Et selon les données obtenues par l’Associated Press, entre 20% et 30% des soldats de la Garde dans six États ne sont pas vaccinés, et plus de 10% dans 43 autres États ont encore besoin de vaccins.

Les chefs de la garde disent que les États font tout ce qu’ils peuvent pour encourager les soldats à se faire vacciner avant la date limite. Et ils ont dit qu’ils travailleraient avec les quelque 7 000 personnes qui ont demandé des exemptions, qui sont presque toutes pour des raisons religieuses.

« Nous allons donner à chaque soldat toutes les chances de se faire vacciner et de poursuivre sa carrière militaire. Chaque soldat en attente d’une exemption, nous continuerons à le soutenir tout au long de son processus », a déclaré le lieutenant-général Jon Jensen, directeur de la Garde nationale de l’armée, dans une interview à l’Associated Press. « Nous n’abandonnons personne tant que les documents de séparation ne sont pas signés et remplis. Il nous reste encore du temps.”

L’année dernière, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné à tous les membres du service – en service actif, Garde nationale et Réserves – de se faire vacciner, affirmant qu’il était essentiel de maintenir la santé et l’état de préparation de la force. Les services militaires avaient des délais variables pour leurs forces, et la Garde nationale de l’armée a eu le plus de temps pour obtenir les tirs, principalement parce qu’il s’agit d’une grande force d’environ 330 000 soldats qui sont largement dispersés à travers le pays, dont beaucoup dans des endroits éloignés.

Le pourcentage de vaccins de l’Army Guard est le plus bas parmi l’armée américaine – avec toute l’armée, la marine, l’armée de l’air et le corps des marines en service actif à 97% ou plus et l’Air Guard à environ 94%. L’armée a rapporté vendredi que 90% des forces de réserve de l’armée étaient partiellement ou complètement vaccinées.

Le Pentagone a déclaré qu’après le 30 juin, les membres de la Garde ne seront plus payés par le gouvernement fédéral lorsqu’ils seront activés sur le statut fédéral, ce qui comprend leurs week-ends d’exercice mensuels et leur période de formation annuelle de deux semaines. Les troupes de garde mobilisées sous statut fédéral et affectées à la frontière sud ou en mission COVID-19 dans divers États devraient également être vaccinées ou elles ne seraient pas autorisées à participer ou à être payées.

Pour compliquer les choses, cependant, les soldats de la Garde en service d’activation de l’État peuvent ne pas avoir à être vaccinés – en fonction des exigences de leur État. Tant qu’ils restent dans le statut de devoir de l’État, ils peuvent être payés par l’État et utilisés pour des missions d’État.

Au moins sept gouverneurs ont officiellement demandé à Austin de reconsidérer ou de ne pas appliquer le mandat de vaccination pour les membres de la Garde nationale, et certains ont déposé ou signé des poursuites. Dans des lettres aux gouverneurs, Austin a refusé et a déclaré que le coronavirus “retire nos militaires du combat, temporairement ou définitivement, et compromet notre capacité à répondre aux exigences de la mission”. Il a déclaré que les troupes de la Garde doivent soit se faire vacciner, soit perdre leur statut de Garde.

Jensen et le major-général Jill Faris, directeur du bureau de la Garde du Joint Surgeon General, ont déclaré qu’ils travaillaient avec les adjudants généraux des États pour obtenir des mises à jour sur les progrès, y compris sur les près de 20 000 soldats qui ne sont pas des refus catégoriques et n’en ont pas soumis type de demande de dispense. Certains, ont-ils dit, peuvent simplement être un retard dans l’auto-déclaration, tandis que d’autres peuvent encore être indécis.

“Une partie de ces indéfinis sont nos soldats qui disent, eh bien, j’ai jusqu’au 30 juin et donc je vais prendre jusqu’au 30 juin”, a déclaré Jensen.

D’autres ont peut-être promis d’apporter des documents sur les vaccins et ne l’ont pas encore fait. D’autres encore sont dans les livres, mais n’ont pas encore suivi la formation de base, ils n’ont donc pas besoin d’être vaccinés jusqu’à ce qu’ils y arrivent. On ne sait pas combien sont dans chaque catégorie.

Jensen a reconnu que si les chiffres actuels se maintiennent, il y a des inquiétudes quant à l’impact possible sur l’état de préparation de la Garde dans les États, y compris si cela affectera les unités de la Garde qui se préparent à se déployer.

“Quand vous regardez, 40 000 soldats qui sont potentiellement dans cette catégorie non vaccinée, il y a absolument des implications de préparation à cela et des préoccupations associées à cela”, a déclaré Jensen. “C’est un morceau important.”

Dans l’ensemble, selon les données obtenues par l’AP, environ 85% de tous les soldats de la garde de l’armée sont entièrement vaccinés. Les responsables ont déclaré que si ceux qui ont reçu un vaccin sont comptés, 87% sont au moins partiellement vaccinés.

Dans tout le pays, dans tous les cas sauf un, les soldats de la Garde sont vaccinés à un taux plus élevé que la population générale de leur État. Ce n’est que dans le New Jersey que le pourcentage de soldats de la Garde vaccinés est très légèrement inférieur à la population globale de l’État, au début du mois lorsque les données ont été collectées.

Les trois territoires américains – les îles Vierges, Guam et Porto Rico – et le district de Columbia ont tous plus de 90 % de leurs soldats entièrement vaccinés. Le pourcentage le plus élevé est à Hawaï, avec près de 97 %, tandis que le plus bas est l’Oklahoma, à un peu moins de 70 %.

Les chefs de la garde dans les États ont organisé des programmes de tir spéciaux et ont fourni autant d’informations que possible à leurs forces afin de les maintenir au travail.

Au Tennessee, ils ont mis en place de petites équipes dans les régions de l’est, de l’ouest et du centre et ont organisé des événements mensuels pour fournir des vaccins aux troupes qui en voulaient. Et chaque mercredi, les membres de la Garde pouvaient prendre rendez-vous pour des tirs dans la région du centre du Tennessee, à Smyrne. De plus, début juin, ils ont appelé tous les soldats qui avaient jusqu’à présent refusé le vaccin.

“Nous avons organisé un grand événement de masse”, a déclaré le colonel de la garde de l’armée Keith Evans. «Nous avions tous nos prestataires médicaux ici. Donc, s’il y avait des questions à éclaircir, des idées fausses, des informations erronées, nous avions toutes nos données et étions en mesure de leur fournir toutes les informations.

Evans, qui est le commandant du commandement de préparation médicale de sa garde de l’armée, a déclaré qu’ils avaient également des recruteurs et d’autres chefs là-bas qui pourraient expliquer ce qui se passerait si les soldats choisissaient de ne pas se faire tirer dessus et finissaient par quitter la garde.

“Nous voulions leur faire savoir quels avantages ils avaient gagnés parce que ce sont des soldats qui avaient fait leur temps, servi leur pays”, a déclaré Evans.

Les responsables disent qu’ils croient que la campagne d’information a fonctionné. Jensen a déclaré qu’environ 1 500 soldats par semaine à travers le pays entrent dans la catégorie vaccinée. “Nous prévoyons, à l’approche de la date limite, que nous verrons une croissance plus importante.”

Lolita C. Baldor, L’Associated Press