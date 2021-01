WASHINGTON (AP) – Par le bus et le chargement des avions, les troupes de la Garde nationale affluaient samedi dans la capitale du pays, alors que les gouverneurs répondaient aux demandes urgentes des responsables de la défense américaine pour plus de troupes pour aider à protéger Washington alors même qu’ils gardaient un œil anxieux sur d’éventuelles manifestations violentes. dans leurs propres états.

Les dirigeants militaires ont passé des morceaux de jeudi soir et vendredi à appeler les États dans un appel sans précédent pour que davantage de soldats de la Garde nationale aident à verrouiller une grande partie de la ville dans les jours précédant l’investiture du président élu Joe Biden. Dans les dribs et les ternes, les gouverneurs ont répondu, certains acceptant d’envoyer une douzaine, 100 ou même 1000 supplémentaires, tandis que d’autres ont dit non.

Les appels reflètent les craintes que des groupes extrémistes violents ne visent la ville à la suite de l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Les menaces vont des insurgés armés à d’éventuelles tentatives de pose d’engins explosifs sur des cibles dites «souples». Mais alors que Washington commence à ressembler à un camp armé, avec plus de 25 000 gardes attendus dans la ville au début de la semaine prochaine, les inquiétudes concernant la violence dans les capitales des États se sont accrues.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré qu’elle avait rejeté la demande fédérale d’envoyer au moins 100 soldats de plus de la Garde nationale à Washington. «Je ne pensais pas que nous pourrions remplir cet engagement en toute sécurité», a déclaré Brown. L’Oregon a déjà accepté d’en envoyer 30 à Washington, mais les dirigeants des États s’inquiètent de la violence dans la capitale de l’État à Salem.

D’autres ont accepté, déclenchant un torrent vertigineux de vols et de convois militaires dans la région.

«Le transfert pacifique du pouvoir est un principe central de la démocratie américaine, et le Connecticut est prêt à contribuer à la protection de notre pays.» a déclaré le gouverneur du Connecticut Ned Lamont, qui avait initialement approuvé l’envoi de 100 gardes et a accepté vendredi d’en envoyer 200 autres.

Au total, plus de 130 vols de la Garde aérienne américaine au cours des 72 dernières heures ont transporté au moins 7000 soldats de la Garde à Joint Base Andrews dans le Maryland, selon des responsables américains, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des numéros internes. Des milliers d’autres sont dans des bus et des camions militaires, grondant les autoroutes vers Washington.

Le général de l’armée Dan Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, a appelé les adjudants généraux dans tout le pays, et d’autres, comme le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy, ont appelé les gouverneurs pour demander de l’aide. McCarthy a félicité les États, affirmant que les responsables de la défense et de l’armée sont parfaitement conscients des menaces auxquelles ils sont également confrontés.

«Les gouverneurs et les TAG ont été formidables. Ils nous ont beaucoup aidés », a déclaré McCarthy à l’Associated Press. «C’est le problème – qu’au milieu d’une situation vraiment horrible, vous voyez la grandeur de ce pays, tout le monde se rassemble et s’entraide pour surmonter cela.

Ce qui a commencé au début de janvier comme un déploiement de routine d’environ 350 membres de la Garde nationale de DC pour aider avec les manifestations prévues a explosé au cours des deux dernières semaines en une opération beaucoup plus grande pour protéger l’inauguration et le Capitole américain, et pour fermer l’accès à la ville et nombre de ses monuments historiques.

Alors que les manifestants se frayaient un chemin dans le Capitole le 6 janvier, seulement un peu plus de 100 gardes nationaux étaient dispersés dans la ville, gardant les points de contrôle et les entrées du métro. Quelques heures plus tard, cinq personnes étaient mortes, le Capitole était en ruine et les 1100 membres de la garde de DC avaient été activés.

Le lendemain, alors que des informations arrivaient sur la planification de nouvelles violences, des demandes ont été envoyées pour 6 200 membres de la Garde des États voisins.

Jeudi soir, alors que les responsables de l’application de la loi et de la défense se déversaient sur les cartes et organisaient des exercices de sécurité, ils ont conclu qu’il leur faudrait au moins 25000 personnes pour verrouiller correctement les terrains du Capitole et une large bande de DC, y compris le National Mall. Et ils ont convenu que la plupart de ces gardes seraient armés.

À ce stade, la nouvelle série d’appels aux gouverneurs des États et aux chefs militaires a commencé.

De nombreux gouverneurs étaient prêts à aider, mais ils ont clairement indiqué que leurs propres capitales étaient leur priorité. Certains ont accepté d’en envoyer davantage, d’autres non. Et les chiffres variaient considérablement.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a doublé son engagement initial de 1 000 à 2 000. D’autres États ont pu en récupérer une dizaine de plus.

Après avoir examiné les menaces pesant sur son propre État, le Minnesota a décidé qu’il pourrait augmenter considérablement sa contribution et enverra 850 gardes plutôt que les 130 initialement engagés pour partir, selon l’adjudant général de l’État, le major général Shawn Manke.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, avait déjà accepté d’en envoyer 700. Vendredi, il a annoncé qu’il en enverrait 300 de plus – alors même qu’il en commandait près de 600 pour sécuriser la maison d’État de l’Ohio à Columbus. De même, le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a initialement accepté d’envoyer 200 gardes, et vendredi, le porte-parole Ford Porter a déclaré que l’État en enverrait 100 autres. L’Iowa a d’abord dit qu’il envoyait 250 et maintenant le nombre est 265.

La vaste réponse militaire intervient alors que le Congrès et les autorités chargées de l’application de la loi tentent de comprendre comment le Capitole américain a été envahi de manière si dramatique le 6 janvier. Les dirigeants de quatre comités de la Chambre contrôlée par les démocrates ont envoyé samedi une lettre demandant des informations et des documents au FBI. et d’autres agences fédérales dans le cadre de leur examen de l’insurrection.

Les appels à davantage de soldats citoyens américains soulignent également les limites du Pentagone à l’utilisation de troupes en service actif. En vertu de la loi, ils ne peuvent pas être utilisés pour l’application de la loi, et les fonctionnaires ont l’intention d’éviter l’apparition de forces armées en service actif contre des citoyens américains sur le sol américain.

Les forces en service actif sont régulièrement préparées à répondre aux urgences à Washington, telles que les violations de vol dans l’espace aérien restreint au-dessus de DC, et une force de réaction rapide est toujours en attente. D’autres unités en service actif prendront part à diverses cérémonies inaugurales.

