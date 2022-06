Les troupes de la Garde aérienne effectuant des missions spatiales font face à une crise d’identité

WASHINGTON (AP) – Environ 1 000 soldats de la Garde nationale aérienne affectés à des missions spatiales sont embourbés dans une crise d’identité.

Déchirés entre l’armée de l’air, où ils ont toujours été affectés, et la nouvelle force spatiale brillante de l’armée où ils travaillent maintenant, leurs unités sont devenues orphelines, selon les commandants, alors que les chefs d’État et fédéraux se disputent pour savoir s’il faut créer une garde nationale de l’espace.

Pour les autorités fédérales, la question est surtout d’argent. Un garde de l’espace, disent-ils, créera une bureaucratie inutile et coûtera jusqu’à 500 millions de dollars par an. Ils soutiennent que c’est un prix trop élevé pour gifler un nouveau nom sur un patch pour un aviateur faisant le même travail au même bureau qu’il y a un an.

Mais les dirigeants de la Garde d’État disent que ce qui est en jeu est plus que de simples patchs uniformes. Ils disent que la scission a causé des lacunes budgétaires, des retards de formation et des problèmes de recrutement, et si elle n’est pas résolue, elle conduira à des divisions plus importantes, érodant l’état de préparation des unités dans certains des postes critiques de guerre spatiale et de commandement et de contrôle nucléaires du pays.

Les chefs d’État n’achètent pas l’argument de l’argent. Ils disent qu’une garde spatiale ne sera nécessaire que dans sept États et à Guam, où résident déjà les membres de la garde aérienne qui soutiennent les missions spatiales. Le coût, disent-ils, ne sera que d’environ 250 000 $, pour les nouveaux panneaux, étiquettes et autres changements administratifs.

“Quand ils ont retiré tous les opérateurs spatiaux de l’Air Force, l’Air Force ne fait plus vraiment d’espace”, a déclaré le lieutenant-colonel de la Garde aérienne Jeremiah Hitchner, commandant du 109e Escadron de guerre électromagnétique spatiale à Guam.

Hitchner faisait référence à la décision de transférer les troupes de l’Air Force en service actif effectuant des missions spatiales dans la nouvelle Force spatiale. « Ils nous ont laissés dans l’armée de l’air. Nous étions donc – faute d’un meilleur terme – orphelins. Nous étions livrés à nous-mêmes pour survivre.

Dans tout le pays, 1 008 citoyens-aviateurs de la Garde nationale aérienne effectuent des travaux spatiaux en Alaska, en Californie, au Colorado, en Floride, à Hawaï, à New York, en Ohio et à Guam.

Beaucoup de ces membres de la Garde travaillent avec les systèmes de communications par satellite et d’alerte de missiles militaires hautement sensibles et techniques des États-Unis. Ils sont chargés de veiller à ce que ces systèmes puissent survivre et fonctionner dans toutes les conditions de paix et de guerre.

Le président Donald Trump a ordonné la création d’une Force spatiale en juin 2018. Mais avant cela, elle était déjà en discussion au sein de l’armée de l’air comme moyen de mieux défendre les intérêts américains dans l’espace, notamment les satellites de navigation et de communication.

Contrairement à l’armée, à la marine et à l’armée de l’air, la Force spatiale n’est pas son propre département militaire. Au lieu de cela, il est administré par le secrétaire de l’Air Force, est dirigé par un général quatre étoiles et fournit des forces pour le US Space Command, qui supervise les opérations spatiales de l’armée.

Pour limiter les coûts et éviter la mise en place d’une vaste bureaucratie spatiale, seuls quelques métiers militaires ont été créés pour la Force Spatiale : principalement les métiers de l’espace, du cyber et du renseignement. Les aviateurs en service actif qui effectuaient ces missions sont devenus des gardiens de la Force spatiale.

Il y a environ 7 000 gardiens en service actif et un nombre similaire de civils, avec un budget d’environ 18 milliards de dollars pour cet exercice. D’autres fonctions – y compris les affaires juridiques, médicales, publiques et certains postes administratifs – continuent d’être exercées par le personnel de l’armée de l’air.

L’opposition à la création d’un petit Space Guard semble être centrée sur la Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget. En septembre dernier, le bureau du budget a déclaré qu’il s’opposait fermement à une garde nationale de l’espace, citant des estimations du bureau du budget du Congrès selon lesquelles cela pourrait coûter environ 500 millions de dollars par an.

“La création d’une garde nationale spatiale ne fournirait pas de nouvelles capacités – cela créerait plutôt une nouvelle bureaucratie gouvernementale”, a déclaré l’OMB. “Les unités de la Garde nationale aérienne et de la Réserve de l’armée de l’air chargées de missions spatiales ont effectivement joué leur rôle sans aucun effet négatif sur la mission spatiale du DOD depuis la création de la Force spatiale.” DOD fait référence au ministère de la Défense.

Alors que la présence d’un Space Guard faisait partie du plan initial de l’Air Force, les limites de financement sont devenues le problème primordial. On craint que la création d’une structure de garde n’entraîne une augmentation des frais généraux, y compris la nécessité d’un commandant de la garde spatiale et d’autres cadres supérieurs. En outre, il existe une crainte lointaine qu’une fois cette structure en place, d’autres États pourraient faire pression pour leurs propres unités, augmentant à nouveau les coûts.

Aux États-Unis, les membres de la Garde disent qu’ils sont aux prises avec une bureaucratie accrue et qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir des créneaux de formation pour les nouvelles recrues.

Assis aux côtés des Space Guardians en service actif, les membres de la Garde aérienne disent qu’ils font le même travail, mais sans lien formel avec la Force spatiale. Alors que la Force spatiale élabore ses propres descriptions de poste et exigences, les troupes de la Garde aérienne se plaignent qu’il est plus difficile d’être promus dans les missions spatiales.

“Nous devons être alignés avec des personnes qui comprennent la mission spatiale, ont la responsabilité de la mission spatiale et ont toutes les autorités et l’alignement dans la mission spatiale”, a déclaré le sergent-chef principal. Harry Smith, chef de vol du 137th Space Warning Squadron au Colorado. “L’armée de l’air devrait se concentrer sur la puissance aérienne.”

Les commandants ont déclaré qu’avec le temps, la déconnexion s’aggraverait. Déjà, ont-ils dit, le financement devient un problème car ils demandent de l’argent à l’armée de l’air pour une mission ou un équipement de la Force spatiale.

“La Space Force et l’Air Force ont désormais leurs propres lignes de financement. Ils sont appropriés complètement différents », a déclaré Hitchner. “Cela me pose problème parce que je suis du côté air en train d’essayer de dépenser l’argent de la Force spatiale. C’est parfois légalement impossible.

Certains membres du Congrès font pression pour un garde de l’espace, citant bon nombre des mêmes raisons d’efficacité et de bureaucratie. Un projet de loi a été proposé mais n’a pas été adopté.

Dans une lettre au président Joe Biden, la National Guard Association des États-Unis a fait valoir que l’OMB avait incorrectement gonflé le prix et ignoré les études de l’Air Force qui concluaient que la création d’une garde serait plus efficace.

“Le personnel est déjà sur la liste de paie et l’équipement et les installations sont en place.” dit Brigue à la retraite. Le général J. Roy Robinson, président de l’association. “Une Garde nationale spatiale pourrait se développer à l’avenir, mais uniquement pour répondre aux exigences spécifiées par la Force spatiale.”

Lolita C. Baldor, L’Associated Press