Les troupes danoises quittent le Mali après l’appel des dirigeants du pays

La France est de plus en plus préoccupée par ce que Le Drian a appelé le déploiement de centaines de mercenaires russes du groupe Wagner au Mali, « avec pour seul objectif de protéger une junte avide de pouvoir ». Le gouvernement intérimaire du Mali a accepté la présence d’entrepreneurs de sécurité du groupe Wagner sur son territoire. Le mois dernier, l’UE a imposé des sanctions à huit personnes et à trois compagnies pétrolières liées à Wagner, qui est accusé d’atteintes aux droits en République centrafricaine, en Libye et en Syrie.