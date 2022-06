Les troupes cubaines signalent des affrontements avec des vedettes rapides des États-Unis

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

La déclaration du ministère de l’Intérieur lue à la télévision d’État lundi soir intervient au milieu d’une forte augmentation de la migration de Cuba vers les États-Unis, tant par voie maritime que via le Mexique, à une époque de difficultés économiques aggravées par la pandémie et par le durcissement des sanctions américaines.

LA HAVANE – Les autorités cubaines disent avoir intercepté plus d’une douzaine de vedettes rapides en provenance des États-Unis cette année – se heurtant à au moins deux d’entre elles et procédant à des arrestations. Ils disent que les autorités américaines ont remis un suspect dans le meurtre d’un officier des garde-côtes cubains.

“Récemment, des situations de plus grande violence et d’agression se sont produites, avec l’utilisation d’armes à feu” contre des unités des garde-côtes cubains, a indiqué le ministère.

“En parallèle”, a-t-il ajouté, 30 personnes qui tentaient de quitter l’île ont été retrouvées par des agents du ministère de l’Intérieur et faisaient l’objet d’une enquête.

Il a déclaré que lors d’un autre incident, des agents ont intercepté un hors-bord Dakota à 3 milles marins au nord de Bahia Honda, sur la côte ouest de La Havane, et ont été la cible de tirs. Le ministère a déclaré que les troupes avaient riposté, tuant l’une des personnes à bord du hors-bord.

Ce bateau a été arrêté et le ministère a déclaré avoir trouvé de la drogue et des preuves d’utilisation d’armes à feu à bord. Il a déclaré que les autorités américaines avaient été informées de l’identité des personnes arrêtées et de l’homme décédé.