Les troupes cubaines signalent des affrontements avec des vedettes rapides des États-Unis

LA HAVANE (AP) – Les autorités cubaines affirment avoir intercepté plus d’une douzaine de vedettes rapides en provenance des États-Unis cette année – se heurtant à au moins deux d’entre elles et procédant à des arrestations. Ils disent que les autorités américaines ont remis un suspect dans le meurtre d’un officier des garde-côtes cubains.

La déclaration du ministère de l’Intérieur lue à la télévision d’État lundi soir intervient au milieu d’une forte augmentation de la migration de Cuba vers les États-Unis, tant par voie maritime que via le Mexique, à une époque de difficultés économiques aggravées par la pandémie et par le durcissement des sanctions américaines.

Le ministère a déclaré que ses unités de garde-côtes avaient intercepté 13 vedettes rapides américaines entrant dans les eaux cubaines cette année, avec 23 membres d’équipage. Il n’était pas clair combien de bateaux auraient pu atteindre le rivage ou combien de personnes à bord avaient été arrêtées. Il mentionne au moins quelques arrestations, mais aussi au moins un cas dans lequel un bateau s’est échappé.

“Récemment, des situations de plus grande violence et d’agression se sont produites, avec l’utilisation d’armes à feu” contre des unités des garde-côtes cubains, a indiqué le ministère.

Il a cité un incident survenu le 18 juin au cours duquel des personnes à bord d’un hors-bord près de Cayo Fragoso au large de la province centrale cubaine de Villa Clara ont ouvert le feu avec une arme automatique à bout portant, blessant un officier cubain, puis se sont précipitées vers le nord alors que les Cubains évacuaient l’homme blessé. pour traitement.

Il a déclaré que les responsables cubains avaient informé les garde-côtes américains, demandant de l’aide pour arrêter les assaillants. Lundi, un citoyen cubain “impliqué dans l’agression” avait été renvoyé sur l’île, a-t-il ajouté, en vertu d’un accord par lequel les États-Unis renvoient les Cubains tentant d’immigrer illégalement.

“En parallèle”, a-t-il ajouté, 30 personnes qui tentaient de quitter l’île ont été retrouvées par des agents du ministère de l’Intérieur et faisaient l’objet d’une enquête.

Il a déclaré que lors d’un autre incident, des agents ont intercepté un hors-bord Dakota à 3 milles marins au nord de Bahia Honda, sur la côte ouest de La Havane, et ont été la cible de tirs. Le ministère a déclaré que les troupes avaient riposté, tuant l’une des personnes à bord du hors-bord.

Ce bateau a été arrêté et le ministère a déclaré avoir trouvé de la drogue et des preuves d’utilisation d’armes à feu à bord. Il a déclaré que les autorités américaines avaient été informées de l’identité des personnes arrêtées et de l’homme décédé.

Dans une déclaration distincte lundi, le ministère de l’Intérieur a déclaré que ses gardes-côtes avaient trouvé six des 15 personnes qui s’étaient embarquées dans le panneau de fortune qui a coulé la semaine dernière. Il a dit qu’il n’y avait aucun mot sur ce qui était arrivé aux neuf autres.

Les 15 étaient apparemment partis de la région de Playa Jibacoa le long de la côte à l’est de La Havane le 20 juin.

La patrouille des douanes et des frontières des États-Unis a signalé avoir trouvé environ 140 000 migrants cubains entre octobre de l’année dernière et fin mai – un nombre qui a dépassé le soi-disant exode de Mariel de 1980, lorsque 125 000 Cubains ont atteint les États-Unis.

La Garde côtière américaine a déclaré la semaine dernière qu’à ce jour de l’exercice, elle avait intercepté 2 464 migrants cubains en mer.

___

Andrea Rodríguez sur Twitter : www.twitter.com/ARodriguezAP

Andrea Rodríguez, Associated Press