M. Díaz gagnerait plus de 3 millions de dollars par an et pourrait donc avoir été la cible d’extorsions, a déclaré Sergio Guzmán, directeur de Colombia Risk Analysis, un cabinet de conseil en risques politiques basé dans la capitale colombienne, Bogotá.

“Je suppose qu’il s’agit d’un enlèvement pour extorsion, ce qui ne serait pas nécessairement inhabituel, car Luis Díaz n’a aucun lien politique ni un acteur politique important, et ses parents non plus”, a déclaré M. Guzmán. “Mais sa notoriété, son ascension vers la gloire et sa richesse perçue pourraient être davantage propices à ce genre de prise d’otages.”

Bien que les enlèvements aient considérablement diminué depuis le traité de paix entre la Colombie et les rebelles en 2016, M. Guzmán a déclaré que cette pratique s’était multipliée au cours des deux dernières années. Les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, ont eu recours aux enlèvements pour extorsion pour financer leurs opérations. Mais ces dernières années, a déclaré M. Guzmán, d’autres groupes criminels se sont battus pour des territoires auparavant détenus par les FARC démobilisés, ce qui a entraîné davantage d’extorsions, d’enlèvements et de rançons.

« Je pense que cela alimente le pessimisme existant quant à la situation sécuritaire du pays », a déclaré M. Guzmán à propos de l’enlèvement des parents de M. Díaz. Il a également souligné que les Colombiens votaient dimanche aux élections régionales. « Si vous regardez les derniers sondages, la majorité des Colombiens se sentent insatisfaits de la direction générale du pays, mais les citoyens se sentent également moins en sécurité qu’auparavant », a-t-il déclaré.