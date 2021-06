Les troupes britanniques sont parachutées en Jordanie après que la Russie a ouvert le feu sur un navire de guerre britannique

CRACK Les parachutistes britanniques ont sauté en Jordanie pour envoyer un message à l’Iran et à la Russie que nous pouvons atterrir dans leurs arrière-cours.

Près de 200 parachutistes de la force de réaction rapide du Royaume-Uni ont plongé dans une zone de largage désertique à seulement 20 miles de la frontière syrienne, où la Russie et l’Iran ont des forces.

Les parachutistes britanniques ont entrepris l’opération en Jordanie Crédit : Le Soleil

Près de 200 personnes ont plongé dans une zone de largage du désert à seulement 20 miles de la frontière syrienne Crédit : Le Soleil

C’était le plus grand saut britannique dans la région depuis 1956 Crédit : Le Soleil

Ils étaient dirigés par 40 Pathfinders d’élite qui ont sauté de 12 000 pieds à l’aide d’un parachute à faible ouverture à haute altitude connu sous le nom de Halo.

Le Sun a rejoint le reste des hommes alors qu’ils sautaient d’une paire d’Hercules de la RAF, croisant à 800 pieds au-dessus des avions brûlés par le soleil de Qasr al Hallabat avec les forces spéciales jordaniennes.

C’était le plus grand bond britannique dans la région volatile depuis la crise de Suez de 1956.

Et cela s’est produit quelques heures avant qu’un navire de guerre russe n’ouvre le feu dans la mer Noire, lors d’une confrontation navale difficile avec le HMS Defender, un destroyer de la Royal Navy.

Le ministère russe de la Défense avait accusé le HMS Defender d’être entré dans ses eaux territoriales sur lesquelles il avait ouvert le feu depuis le navire des garde-côtes avant de larguer quatre bombes depuis des avions au-dessus.

Au cours du processus, le navire a été bourdonné par 20 jets russes et poursuivi par deux navires de garde-côtes armés dont les équipages ont aboyé « changez de cap ou je tire ».

Sans se laisser décourager, Ben Wallace, le secrétaire à la Défense, a déclaré au Times que « la Royal Navy respectera toujours le droit international de la mer et ne sera pas entravée par un passage innocent ».

Le saut est intervenu quelques heures seulement après une confrontation navale difficile avec le HMS Defender mercredi Crédit : HMS Defender

La Russie aurait largué quatre bombes du HMS Defender d’un SU-24 Crédit : MoD Russie

Pendant ce temps, avec les événements de la mer Noire dans la mémoire, le brigadier James Martin, commandant de la 16e brigade d’assaut aérien, a déclaré que ses hommes envoyaient un message à la Russie.

Il a déclaré : « Cela montre que nous avons une force expéditionnaire que nous sommes prêts, désireux et capables d’utiliser. »

Quelques instants avant de sauter avec ses hommes, il a déclaré : « Nous parlons à tout adversaire potentiel qui chercherait à déstabiliser la région pour son propre profit.

« Cela inclut ceux qui se trouvent au nord de la frontière jordanienne et vous savez qu’il y a des intérêts multiples. Il y a un chevauchement des intérêts russes, nous avons des intérêts iraniens. »

Les relations entre l’OTAN et la Russie ont atteint des creux historiques, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, menaçant aujourd’hui de bombarder un navire de guerre de la Marine.

Il a déclaré : « Nous pouvons faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

« Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas.

« Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout. »

À la suite de l’incident, le brigadier James Martin a déclaré à ses hommes « qu’ils envoyaient un message à la Russie » Crédit : Le Soleil

L’opération Paras a été programmée pour coïncider avec l’arrivée du HMS Queen Elizabeth, le porte-avions phare de la Marine, qui avait effrayé les forces russes en Méditerranée orientale.

Les jets russes MiG et Sukhoi ont fait vibrer les F-35B Lightning de la Marine et de la RAF dans un jeu à gros enjeux de « chat et souris ».

Le commodore Steve Moorhouse, commandant du groupe aéronaval, a déclaré que la nouvelle empreinte de la Russie en Syrie – qui comprend des sous-marins nucléaires et une base aérienne avait rendu la région « plus contestée et encombrée ».

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré que la force de réponse mondiale des paras « sont les soldats du futur ».

Et il a déclaré que l’exercice était la preuve que « les forces armées britanniques se tiennent aux côtés de la Jordanie contre les menaces partagées dans la région ».