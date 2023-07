Les troupes britanniques se sont entraînées avec la tactique ukrainienne des vélos et des bazookas pour éliminer les chars

Les troupes du BRIT utilisent des tactiques « tirer et trottiner » avec des vélos et des bazookas qu’ils ont appris en combattant les talibans.

Des équipes de chasseurs de chars conduiront des vélos électriques avec des roquettes en bandoulière tandis que Top Brass mélange les leçons urgentes du champ de bataille d’Afghanistan et d’Ukraine.

L’armée britannique utilise des tactiques de champ de bataille « scoot and shoot » Crédit : droit d’auteur de la couronne UK MOD

Les troupes sont à moto et utilisent des armes de type bazooka pour éliminer les chars ennemis

Les soldats de l’unité d’expérimentation et d’essais de l’armée ont testé les motos hors route électriques pour amener les équipes d’assaut vers et depuis les missions.

Les combattants talibans ont utilisé des motos chinoises bon marché et des grenades propulsées par roquettes russes pour attaquer les troupes britanniques, puis se sont effondrées.

Les défenseurs héroïques de l’Ukraine ont également utilisé des «tactiques de petites unités» pour se faufiler sur les colonnes de chars russes et les bombarder avec des missiles lancés à l’épaule.

L’armée a déclaré que ses nouveaux vélos électriques rendraient « la plupart des soldats d’élite plus agiles, mortels, expéditionnaires et résilients ».

Les vélos Stealth fabriqués en Australie ont des vitesses de pointe de 50 mph et une autonomie de plus de 35 miles.

Le Sun a vu des troupes utiliser les vélos armés de fusils sans recul lancés à l’épaule Carl Gustaf Mk4 pour tendre une embuscade à un char russe T-72 sur un champ d’entraînement à Lulworth dans le Dorset.

Les vélos offrent aux troupes de première ligne une « excellente mobilité tactique » sans le rugissement d’une moto normale ou la signature thermique d’un moteur standard, ce qui pourrait révéler la position des soldats.

Ils ont ajouté: « Le vélo électrique facilite les mouvements plus rapides et plus profonds que ce qui est actuellement possible avec les plates-formes en service, permettant une profondeur tout en patrouillant à grande vitesse. »

Les motos ont d’abord été introduites pour permettre aux équipes de tireurs d’élite de se cacher près des lignes ennemies.

Ils ont eu un tel succès que leur rôle a été étendu aux équipes antichars et aux signaleurs.

Il est également testé comme un moyen low-tech pour les soldats de passer d’une position amie à l’autre pour transmettre des messages en face à face lorsque des brouilleurs ennemis bloquent les radios.

Les insurgés du sud de l’Afghanistan utilisaient régulièrement des vélos pour se faufiler dans les patrouilles britanniques dans les badlands de la province de Helmand.

Un porte-parole de l’armée a déclaré: « L’expérience des vélos électriques démontre que la capacité augmentera la mobilité et la prise de décision sur le champ de bataille, rendant nos soldats les plus élites plus agiles, mortels, expéditionnaires et résilients. »

La fusée Carl Gustaf Mk4 a été amenée à relier les fusées envoyées en Ukraine.

Une source a déclaré : « Il va vaincre une série de menaces sur le champ de bataille moderne, renforçant encore notre létalité.

« Le système sera utilisé par les troupes de combat rapproché débarquées pour détruire, vaincre ou supprimer l’ennemi creusé dans des positions, des bâtiments, des troupes dans l’ouvertdes véhicules et des chars à des distances allant jusqu’à 1500 m.