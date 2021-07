Les troupes britanniques quittent l’Afghanistan au milieu des avertissements que «de très mauvaises choses» pourraient arriver au pays

Te gouvernement a officiellement annoncé que les forces britanniques ont terminé leur mission en Afghanistan mettant fin, avec d’autres troupes internationales, à l’implication dans une guerre longue et controversée qui a divisé l’opinion au pays et à l’étranger.

Mais le départ intervient alors que l’Afghanistan fait face à un avenir incertain et dangereux avec des assauts meurtriers d’insurgés faisant un nombre croissant de vies quotidiennes et une profonde inquiétude quant à l’avenir, en particulier au sujet des droits durement acquis des femmes, si les talibans reprennent le dessus.

La précipitation avec laquelle le retrait a été effectué et la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan ont suscité de vives inquiétudes quant aux conséquences possibles dans la région et au-delà.

Le général Lord Richards of Herstmonceux, l’ancien chef de l’armée britannique qui commandait la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan, a mis en garde contre des temps dangereux à venir. Il ne pouvait, a-t-il dit, voir aucune stratégie occidentale cohérente pour contrer ce qui est susceptible de se dérouler.

Lord Richards a dit L’indépendant : « C’est une période extrêmement importante et inquiétante. Nous avons une obligation morale envers le peuple afghan, mais cela mis à part, il faut regarder de sang-froid la situation en matière de sécurité.

« Un vide sécuritaire, un espace non gouverné, permettra à de très mauvaises personnes de comploter de très mauvaises choses. Nous devrions tous nous rappeler que l’intervention de 2001 a eu lieu parce que l’atrocité du 11 septembre a été conçue dans un Afghanistan violent et anarchique.

« Je ne veux pas être entièrement pessimiste. Il est possible qu’avec un juste équilibre entre la carotte financière et le bâton punitif, les talibans se joignent au processus politique et nous puissions peut-être éviter une effusion de sang prolongée.

« Mais cela nécessite un soutien occidental robuste et dynamique. Je ne vois aucun plan cohérent à cet effet. Sans ça, je n’ai pas d’espoir. Nous devrons voir ce qui se passe.

Un civil afghan transporte un enfant blessé à l’hôpital après avoir été blessé lors des combats entre les talibans et le gouvernement dans la province de Badghis, au nord-ouest de l’Afghanistan (PA)

Le général Sir Nick Carter, chef d’état-major de la Défense, a reconnu que l’insurrection gagnait rapidement du terrain.

« Le point de départ est que les récentes nouvelles en provenance d’Afghanistan ont, bien sûr, été assez sombres… Je pense qu’il est juste de dire que les talibans détiennent maintenant près de 50 pour cent des districts ruraux d’Afghanistan », a-t-il déclaré.

Le pire des scénarios, a poursuivi le général Carter, « est que l’Afghanistan se fracture. Vous voyez une sorte de seigneur de guerre culturel, et vous pourriez voir certaines des institutions importantes comme les forces de sécurité se diviser selon des lignes ethniques ou tribales… si cela se produit, je suppose que les talibans contrôleraient une partie du pays.

Cependant, le général Carter, qui avait beaucoup servi en Afghanistan, a tenu à souligner que les forces gouvernementales se concentraient sur la protection des centres urbains, où vit désormais la majorité de la population, et aussi qu’aucune des capitales provinciales n’est encore tombée.

Le général Carter a soutenu qu’un scénario viable serait que les talibans soient contraints de conclure un accord avec le gouvernement afghan à la fin d’un conflit d’usure.

« Il est tout à fait possible que le gouvernement afghan batte les talibans assez longtemps pour qu’ils se rendent compte que les capitales provinciales ne tomberont pas, qu’ils ne peuvent pas obtenir le résultat qu’ils souhaitent militairement et qu’ils veulent parler.

Annonçant le retrait à la Chambre des communes, le Premier ministre a souligné que l’intervention occidentale en Afghanistan avait eu lieu après que le pays, sous les talibans, était devenu une base pour al-Qaïda pour mener des actes de terrorisme international, y compris les attentats du 11 septembre. .

» La situation [now] est très différent, les camps d’entraînement ont été détruits, ce qui reste des dirigeants d’Al-Qaïda ne réside plus en Afghanistan et aucune attaque terroriste contre les forces occidentales n’a été lancée depuis le sol afghan depuis 2001 », a-t-il déclaré.

De la fumée s’échappe des pétroliers à la frontière d’Islam Qala avec l’Iran, dans la province d’Herat, à l’ouest de Kaboul, en Afghanistan. Les talibans ont pris le contrôle du passage de la frontière d’Islam Qala dans l’ouest de la province d’Herat (PA)

M. Johnson a souligné que « pratiquement aucune fille n’allait à l’école en Afghanistan » sous les talibans, qui, par politique, les avaient chassées de la salle de classe et leur avaient interdit d’y retourner… Aujourd’hui, plus de 3,6 millions de filles vont à l’école en Afghanistan. … Aujourd’hui, les femmes détiennent plus d’un quart des sièges au Parlement.

Le Royaume-Uni continuera de soutenir le gouvernement afghan, a-t-il déclaré, soulignant 100 millions de livres sterling qui avaient été alloués à l’aide au développement et 58 millions de livres sterling aux forces armées afghanes.

Cependant, la principale raison pour laquelle l’Afghanistan avait été relativement à l’abri de redevenir un terrain de complot terroriste a été la présence de forces internationales soutenant le gouvernement contre les talibans et d’autres groupes islamistes.

De nombreuses régions d’Afghanistan récemment capturées par les talibans ont vu fermer des écoles pour filles : l’administration américaine envisage de délivrer un système de visas pour les femmes dans la vie publique tant l’inquiétude sur les dangers auxquels elles sont susceptibles d’être confrontées est préoccupante.

Pour d’anciens commandants comme le général Sir Richard Barrons, l’Occident n’avait plus d’options en Afghanistan. L’ancien chef du commandement des forces interarmées, qui avait servi en Afghanistan et en Irak, a estimé que ce qui s’était passé était inévitable.

« Au début de chaque année, il y avait un cycle d’optimisme sur les gains réalisés et un espoir qu’au cours de cette année il y aurait des changements, le gouvernement afghan deviendra moins corrompu et plus efficace, les ANSF (Forces nationales de sécurité afghanes) sera plus efficace et les insurgés seront coincés dans leurs bases au Pakistan, malheureusement ces espoirs ne se sont pas concrétisés », a-t-il déclaré à The Independent.

« Une énorme quantité de sang et de trésors a été dépensée en Afghanistan. À la fin, il est devenu clair qu’il n’était pas dans l’intérêt national des puissances internationales de continuer à investir ce sang et ce trésor. Nous devrons maintenant attendre et voir ce qui se passe. Il est possible qu’il y ait une sorte d’accord de partage du pouvoir avec les Talban. Et il faut espérer que les talibans verront qu’il sera à leur avantage de ne pas s’allier avec al-Qaïda et Isis.

Mais de nombreux Afghans n’entendent pas attendre pour savoir si l’insurrection peut se transformer en une structure politique viable. Abdul Razak Wardak a quitté l’armée afghane après une décennie de service en 2018 avec le grade de capitaine pour trouver une autre vie à Kaboul loin du conflit.

« Quand les pourparlers [in Doha] commencé il y avait beaucoup de soulagement qui peut être la fin de la guerre. Mon grand-père s’est battu, mon père s’est battu et j’ai dû me battre », a déclaré M. Wardak, 36 ans. « J’espérais vraiment que mes fils n’auront pas à suivre nos chemins.

« La seule façon dont je peux être sûr maintenant que mes fils peuvent avoir une vie loin de la guerre est de déplacer ma famille hors du pays. Mes frères et moi devons ensuite décider quoi faire de l’entreprise que nous gérons. Si nous restons ici, la guerre viendra bientôt à nous.

« La façon dont nos alliés ont quitté ce pays en se précipitant a été un signal pour les talibans d’intensifier leurs attaques. Sinon, comment les Talibs vont-ils le regarder ? Ils essaieront de saisir cette chance et il y aura beaucoup de sang versé. »

Un petit nombre de forces britanniques resteront sur place dans le cadre d’un contingent international pour garder les ambassades restant ouvertes à Kaboul. Ils peuvent également être de service aux côtés de soldats américains et turcs pour assurer le fonctionnement de l’aéroport de la capitale. Des détachements des forces spéciales occidentales – américaines, britanniques et françaises – pourraient également être déployés, bien que les détails à ce sujet ne soient pas encore finalisés.

Le soutien aérien occidental aux forces afghanes, qui avait été un facteur crucial dans les opérations contre l’insurrection, sera interrompu avec la fermeture des bases. Cependant, un officier supérieur britannique a réitéré jeudi que les frappes « à l’horizon » d’avions de guerre, stationnés dans les pays voisins, pourraient se poursuivre.

Il n’y a pas eu de grande cérémonie d’adieu à la fin lorsque les forces britanniques sont parties. La dernière descente du drapeau de l’Union a eu lieu le 24 juin derrière les murs de l’aéroport par des soldats du 3rd Bataillon, Royal Regiment of Scotland en présence du général Scott Miller, chef américain des forces internationales dans le pays.

Un soldat de l’Armée nationale afghane monte la garde au poste de contrôle de Mahipar, sur l’autoroute Jalalabad-Kaboul (REUTERS)

Les responsables de la défense ont nié que le secret visait à éviter une publicité défavorable, insistant plutôt sur le fait qu’il visait à empêcher les attaques des insurgés contre les troupes en partance.

La dernière guerre britannique en Afghanistan, la quatrième impliquant le pays depuis la première en 1839, s’est terminée après 19 ans, huit mois et six jours. Bien que la raison de l’invasion, à la suite des attentats du 11 septembre, ait eu lieu en 2001, la guerre a vraiment commencé pour le Royaume-Uni en 2006 avec le déploiement dans le Helmand. Jusque-là, cinq membres des forces avaient été tués au total, trois par suicide, décharge accidentelle d’armes à feu et un homicide respectivement.

La mission Helmand, que le secrétaire à la Défense de l’époque, John Reid, espérait se terminer dans deux ans sans qu’un coup de feu ne soit tiré de colère, a fait 457 morts parmi les soldats et civils britanniques. Au total, 150 610 militaires ont servi en Afghanistan au fil des ans, environ huit millions de coups ont été tirés au combat, le coût de la mission étant estimé à plus de 40 milliards de livres sterling.

Plus de 2 320 membres du personnel américain ont été tués dans le conflit. Le coût financier pour Washington des opérations afghanes, militaires et civiles, a été de 2,26 billions de livres sterling, l’argent dépensé pour la guerre s’élevant à 815,7 milliards de dollars.