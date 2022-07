Les troupes britanniques participent à un «exercice de préparation élevée» avec les forces finlandaises et américaines | Nouvelles du Royaume-Uni

Les troupes britanniques ont participé à un “exercice de haut niveau de préparation” conjoint aux côtés des forces finlandaises, alors que la Finlande se rapproche de l’adhésion à l’OTAN.

Environ 150 membres de l’armée britannique et de la Royal Air Force ont rejoint leurs homologues américains et finlandais dans l’exercice Vigilant Fox de quatre jours, a déclaré le ministère de la Défense (MoD).

L’exercice conjoint vient après OTAN a signé un protocole d’adhésion avec la Finlande pour rejoindre l’alliance militaire au début du mois, ce qui a lancé le processus de ratification pour les membres.

La Finlande et la Suède ont toutes deux confirmé leur intention de rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu que la RAF avait envoyé quatre Typhoons et deux F-35B en Finlande et en Suède pour des exercices d’entraînement conjoints.

La Finlande a signé une déclaration d’assurance mutuelle de sécurité avec le Royaume-Uni en mai et est également membre de la Force expéditionnaire conjointe dirigée par le Royaume-Uni, une coalition de 10 nations.

Le ministère de la Défense a déclaré que des troupes britanniques basées en Estonie dans le cadre du projet Unified Stance de l’armée britannique avaient été transportées en Finlande dans des hélicoptères Chinook de la Royal Air Force dans le cadre de l’exercice.

Le ministre de la Défense, James Heappey, a déclaré: “L’exercice Vigilant Fox a démontré la force et l’interopérabilité de nos forces armées avec nos alliés américains et finlandais et réaffirme notre engagement envers la défense et la sécurité de la région de la mer Baltique.”

Le commandant d’escadre Stephen Boyle, attaché de défense britannique à Helsinki, a déclaré: “Nos soldats, marins et aviateurs ont reçu un accueil chaleureux en Finlande au cours des derniers mois.

“L’exercice Vigilant Fox est la dernière activité d’une série d’événements en cours dans tous les domaines. Alors que la Finlande se dirige vers l’adhésion à part entière à l’OTAN, nous continuerons à rechercher des opportunités comme celle-ci pour montrer notre solidarité avec la Finlande, apprendre les uns des autres et améliorer notre capacité à opérer ensemble.”

