Les troupes birmanes se déplacent vers les villes

NATIONS UNIES (AP) – L’enquêteur indépendant des Nations Unies sur le Myanmar a déclaré mercredi que des troupes «endurcies» étaient déployées à partir d’un certain nombre de zones frontalières du nord de l’État de Rakhine vers certaines villes, soulevant la possibilité d’effusion de sang et de «tragiques pertes en vies humaines».

Le rapporteur spécial Tom Andrews a déclaré dans une interview accordée à l’Associated Press que la retenue initiale de la police face à «une forte opposition des citoyens au coup d’État» s’est déplacée dans certains cas vers l’utilisation de balles en caoutchouc, de vraies munitions tirées et l’utilisation de canons à eau.

Il a déclaré qu’il pouvait désormais confirmer «de quelques sources» que certaines troupes se déplaçaient vers certaines villes peuplées de Rakhine, où le gouvernement lutte toujours contre une insurrection Rohingya après une répression militaire de 2017 qui a conduit 700000 membres de la minorité musulmane à fuir au Bangladesh. .

« Le peuple du Myanmar comprend de quoi l’armée et ces généraux sont capables, et donc la présence de militaires et de troupes, l’escalade d’une présence militaire et d’où viennent ces troupes me rend très, très nerveux », a déclaré Andrews .

Il s’est dit inspiré par la «ténacité» et le «courage» du «peuple remarquable du Myanmar», en particulier des jeunes, qui savent ce que les militaires ont fait dans le passé et continuent de manifester et de s’engager dans la désobéissance civile pour faire pression sur les militaires. pour renverser le coup d’État du 1er février qui a évincé le chef du pays, Aung San Suu Kyi.

«Les tensions sont extrêmement élevées», a déclaré Andrews. «La population du Myanmar a réagi vigoureusement et elle veut voir des mesures.»

Il a déclaré que les trois quarts des fonctionnaires étaient en grève, que toutes les banques privées étaient fermées et que la population avait considérablement affaibli l’économie de l’intérieur.

Andrews a déclaré qu’ils recherchaient la communauté internationale pour agir.

L’ancien membre du Congrès démocrate du Maine, qui a été secrétaire général de la «Campagne des lauréats du prix Nobel de la paix pour Aung San Suu Kyi et le peuple birman» en 2001, a déclaré que la chose la plus importante que la communauté internationale puisse faire maintenant «est ciblée, ciblée, des sanctions économiques sévères et des pressions diplomatiques. »

L’histoire continue

«Je suis convaincu qu’il y a un grand potentiel avec ces étapes, en raison du fait qu’elles ont réussi dans le passé», a-t-il déclaré. «Les mesures progressives qui ont été prises dans le sens de la démocratie avant le coup d’État étaient le résultat direct de la pression économique, des sanctions étant appliquées aux généraux.

Andrews a déclaré qu’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU imposant des sanctions aux généraux et un embargo sur les armes au Myanmar «serait formidable», mais même si ce n’est pas possible, il existe de nombreuses autres options, y compris la coordination des sanctions économiques, qui a un impact beaucoup plus grand.

L’administration Biden a annoncé une première série de sanctions américaines la semaine dernière et a promis davantage en fonction de ce qui se passe, a-t-il déclaré.

Andrews a déclaré que la Chine voisine et alliée, qui a beaucoup de poids sur le Myanmar, peut jouer un rôle très important.

«Dans les coulisses, la pression de la Chine serait très, très utile», a-t-il déclaré. «Ils ont fait des déclarations publiques très utiles, j’espère donc qu’ils vont jouer et continuer à jouer un rôle constructif à l’égard du Myanmar.»

Andrews, qui était également consultant pour le gouvernement de coalition nationale de l’Union birmane et le réseau euro-birman, a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de trouver une bonne raison expliquant pourquoi les généraux avaient mené le coup d’État.

Interrogé sur les nouvelles accusations portées contre Suu Kyi, qui est toujours en détention, il a déclaré: «chaque fois que le régime ouvre la bouche, cela montre à quel point ils sont isolés et isolés, car ces accusations et déclarations sont tout simplement ridicules.»

Il a dit que l’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, «ne prétend même pas maintenant avoir un procès équitable», soulignant l’audience secrète pour Suu Kyi dont son avocat n’a pas été informé avant qu’elle n’ait lieu.

« Vous avez 8,6 millions d’irrégularités de vote, prétendument non fondées, et ensuite vous venez avec la possession de talkies-walkies comme accusation, et maintenant des accusations supplémentaires s’ajoutent », a déclaré Andrews. «L’un des problèmes peut être le détail de la sécurité qui avait les talkies-walkies, et ils ont été fournis par les militaires», alors c’est peut-être pourquoi ils ont dû proposer d’autres accusations.

«Écoutez, il n’y a aucune crédibilité», dit-il. «C’est un simulacre de procès. Il n’y a rien à cela, sauf une prise de pouvoir brute.

Andrews a dit que ce qui est extraordinaire, c’est que l’armée avait un énorme pouvoir économique garanti, très peu de responsabilité, un contrôle sur des branches importantes du gouvernement et 25% des sièges au Parlement, ce qui signifiait que la constitution rédigée par les généraux ne pourrait jamais être modifiée.

«Ce qui est étonnant, c’est qu’ils ont violé les lois et les règles qu’ils ont eux-mêmes fixées», a-t-il déclaré. «Donc, vous avez une situation ici dans laquelle ils ont renversé leur propre structure de pouvoir qu’ils ont créée, leur propre constitution, leurs propres règles d’engagement.

Andrews a déclaré qu’il savait que «c’était un moment critique», mais il ne savait pas combien de temps il faudrait pour résoudre la crise.

«Je pense que nous avons maintenant l’opportunité de voir une résolution à cela qui évite l’effusion de sang si les Tatmadaw apprécient le fait que cela ne va pas disparaître – qu’ils ne pourront pas ramener le temps là où il était. , » il a dit. «Et si la communauté internationale est claire dans sa détermination et s’engage à accroître la pression plutôt qu’à diminuer la pression ou à détourner son attention, alors je pense que nous pourrions voir une résolution.»

«Mais le Tatmadaw doit apprécier et comprendre à quel point le peuple de ce pays est fermement résolu à résister à ce que le Tatmadaw tente de faire et à s’opposer et à renverser ce coup d’État. Plus tôt ils le feront, plus vite nous arriverons à une résolution », a déclaré Andrews.